Universidad de Chile se quedó con el triunfo en el Clásico Universitario jugado el recién pasado sábado. El cuadro azul venció por la mínima a la Católica y, de paso, la alcanzó en la tabla de posiciones.

Partido de resultado que se mantuvo incógnito hasta el final. Si bien en el primer tiempo la U tuvo un juego arrollador, en el complemento las cosas se inclinaron más hacia su propio arco, debido al ímpetu de la UC.

En ese sentido, Daniel Garnero dio todo de sí para revertir el resultado adverso. Y eso pudo verse en las cámaras de Todos Somos Técnicos, donde le hicieron un seguimiento al DT de Universidad Católica.

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La sufrió Jhojan Valencia

El gol de Juan Martín Lucero pegó fuerte en Católica. Tanto, que el equipo se vino abajo y la Universidad de Chile bien pudo marcar otro tanto más de ventaja en el primer tiempo.

Garnero retó a Valencia | Photosport

Fueron esos momentos los que se mostraron en el programa TST. De hecho, una frase quedó grabada y es aquella que Daniel Garnero le reprocha a Jhojan Valencia, quien la toca para atrás, cuando el técnico quiere que el equipo salga al ataque.

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“Pero Jhojan, deja de jugar para atrás la concha de mi hermana”, le tiró el técnico cruzado al colombiano, instándolo a ir al ataque. “Salí de ahí, Jhojan, la puta madre”, le tiró unos minutos después, cuando estaba perdido en la cancha.

En resumen…

Universidad de Chile venció 1-0 a Universidad Católica en el Clásico Universitario del sábado.

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El delantero Juan Martín Lucero marcó el único gol para el triunfo del cuadro azul.

El técnico Daniel Garnero reprochó a Jhojan Valencia por realizar pases hacia atrás.