Tras semanas de negociaciones y rumores, la teleserie de Eduard Bello en la Universidad Católica finalmente llegó a su fin de la forma más inesperada, ya que el jugador no regresará a la Franja, pero tampoco continuará en el Barcelona de Ecuador.

El jugador rescindió su contrato con la escuadra de Guayaquil, dueña de su carta, pero las negaciones no prosperaron y no se queda en Chile, su nuevo club será el Atlético Nacional de la Liga Colombiana, un histórico del país.

Eduard Bello se despide de la UC

A través de sus redes sociales, el jugador compartió un emotivo mensaje para despedirse de Universidad Católica. “Agradecido con Dios por permitirme ser parte de la historia de esta hermosa institución, Universidad Católica, de la cual me llevo un cariño muy especial en mi corazón”.

Asimismo, es directo en señalar que su intención era quedarse en la precordillera. “Triste porque tenía todas las ganas y el deseo de continuar, pero las cosas no se pudieron concretar. Romanos 8:28 nos enseña que todo obra para bien conforme al propósito de Dios, por lo que siempre estaré agradecido”.

Bello llegó a préstamo el 2025 desde Barcelona de Ecuador y se posicionó en la escuadra de Daniel Garnero, que dejó claro que buscaba que el jugador se quede. Sin embargo, no se concretó y el jugador agradeció a todos por su paso por los Cruzados.

“Mi agradecimiento a la directiva, cuerpo técnico, staff, compañeros y a toda la gente del club que realiza un trabajo silencioso pero fundamental. Muchas gracias también a la hinchada por el apoyo y el cariño que me demostraron durante este año. Les deseo un año grandioso y que logren cada uno de sus objetivos. Que Dios los bendiga. Desde ahora, tendrán un hincha más”.