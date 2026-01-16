Universidad Católica se movió rápido en el mercado y de no mediar nada extraño, no fichará a nadie más. Esta situación terminó afectando a Enzo Roco, quien no regresará al club.

Los Cruzados jugarán la Copa Libertadores, por lo que intentaron conformar el plantel con tiempo para que Daniel Garnero pudiera trabajar con ellos de buena manera en la pretemporada. Claro que esto hizo que un querido jugador quedara fuera de los planes.

El no regreso de Enzo Roco

Enzo Roco es un jugador formado en Universidad Católica, que debutó en 2011 y rápidamente se convirtió en figura en un periodo difícil para el club. Se ganó el cariño de los hinchas y también las nominaciones a la selección chilena, lo que hizo que partiera al extranjero en 2014.

Luego de jugar en Elche, Espanyol, Cruz Azul, Besiktas, Al Tai, Al Riyadh y Fatih Karagümrük, Roco quedó libre en este último equipo turco en el presente mercado invernal. Ante este escenario, naturalmente fue vinculado a los Cruzados.

Pese a que algunos hinchas de Universidad Católica también pedían el regreso del defensor, el club terminó fichando a Juan Ignacio Díaz desde O’Higgins y dio por cerrado el mercado. Enzo Roco reaccionó al rechazo del equipo de sus amores.

“Donde una puerta se cierra, otra se abre. Que sea tu voluntad señor, en ti confío”, escribió Roco en Instagram. De esta manera, el campeón de América con la selección chilena en 2016 no podrá regresar a los Cruzados al menos en este periodo de fichajes.

Ahora el futuro del central de 33 años es un misterio. Si bien fue vinculado con Colo Colo, la llegada de Javier Méndez a los Albos parece haber bajado esta posibilidad. Todavía queda mucho mercado y el jugador definirá en las próximas semanas dónde seguirá con su carrera.