El torneo nacional entra en receso por la fecha FIFA de marzo, pero el fútbol chileno no se detiene y, es más, se potencia con el inicio de la nueva Copa de la Liga, competición oficial de la ANFP en la que participan los 16 clubes de la Primera División.

El certamen utilizará un formato en el que los dieciséis participantes se dividirán en cuatro grupos de cuatro equipos, y uno de ellos es encabezado por Universidad Católica, en calidad de subcampeones de la Liga de Primera.

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Los cruzados forman parte del Grupo B del certamen nacional, por lo que compartirán zona con Cobresal, Universidad de Concepción y Ñublense.

Los rivales de la UC en la fecha 1, 2 y 3 de la Copa de la Liga

La Copa de la Liga de Chile inicia esta semana con el desarrollo de las fechas 1, 2 y 3, con partidos que se disputarán entre el viernes 20 y el miércoles 1 de abril. Los cruzados, en tanto, jugarán en los siguientes horarios:

Fecha 1: Universidad Católica vs. U. de Concepción, el domingo 22 de marzo a las 18:00 horas de Chile en el Claro Arena.

Fecha 2: Ñublense vs. Universidad Católica, el miércoles 25 de marzo a las 18:00 horas de Chile en el estadio Bicentenario Nelson Oyarzún.

Fecha 3: Cobresal vs. Universidad Católica, el lunes 30 de marzo a las 18:00 horas de Chile en el estadio El Cobre.



De acuerdo con el formato anunciado por la ANFP, solo el primero de cada grupo avanzará a las semifinales de la Copa de la Liga, torneo que entrega al campeón la clasificación a la Copa Libertadores 2027 como Chile 3, además de un cupo en la Supercopa del fútbol chileno del próximo año, que repetirá el formato de final four.

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¿Dónde ver por TV y online la Copa de la Liga de la ANFP?

La Copa de la Liga contará con transmisión exclusiva por las pantallas de TNT Sports en TV. Además, podrás verlo completamente en vivo y de forma online a través de la plataforma de streaming HBO Max.

En resumen