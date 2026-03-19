Más allá de que O’Higgins tuvo una corta participación en la edición 2026 de la Copa Libertadores, para la Conmebol no pasó desapercibida. Tanto es así que hasta le abrió un expediente disciplinario que finalmente tuvo resolución.

Fue a comienzos de marzo que el ente rector del fútbol sudamericano advirtió al “Capo de Provincia” que corría riesgo de recibir un castigo producto del mal comportamiento de sus hinchas en la serie ante el Bahía de Brasil.

Pero no fue por el solitario hincha que resultó detenido en ese país por acciones racistas. Lejos de aquello. La Conmebol decidió sancionar a O’Higgins por la actitud de los fanáticos celestes en el duelo de ida en “El Teniente” de Rancagua.

ver también Conmebol abre expediente contra O’Higgins por comportamiento de sus hinchas ante Bahía

Conmebol aplica fuerte castigo a O’Higgins por culpa de sus hinchas

La entidad informó que el cuadro chileno infringió el Artículo 12.2 literal c) del Código Disciplinario, el cual se refiere al uso de los hinchas de bengalas, fuegos artificiales o cualquier objeto pirotécnico dentro de los estadios.

A casi dos semanas de abrir el expediente, la Conmebol decidió castigar a O’Higgins con el pago de una multa de US$3 mil dólares ($2.748.975 pesos chilenos), además de hacerles una fuerte advertencia de cara a su participación en Copa Sudamericana.

“En caso de reiterarse cualquier infracción a la disciplina deportiva de igual o similar naturaleza a la que ha traído causa el presente procedimiento será de aplicación lo dispuesto en el Artículo 27 del Código Disciplinario“, lo que significa mayores castigos al club de Rancagua.

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En síntesis