El regreso de Red Bull a Colo Colo como marca auspiciante vuelve a generar suspicacias en los hinchas albos. Y es que el retorno de la bebida energética se da justo en un contexto donde Blanco y Negro busca naming rights para el nuevo Estadio Monumental, proyecto presentado en abril del 2025 en el marco del Centenario del Cacique.

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No son pocos los hinchas que se ilusionan con una posible revolución en Macul, y un ejemplo de esto fue un posteo en X que desató la locura alba al instalar la opción de que el Nuevo Estadio Monumental cuente con el respaldo de Red Bull, firma austriaca de bebidas energéticas, pero reconocida en el mundo del fútbol por sus clubes, como RB Salzburgo, Bragantino y Leipzig, entre otros.

Red Bull regresó a Colo Colo como auspiciador este 2025. (Foto: Colo Colo)

¿El Monumental será el nuevo Red Bull Arena?

La pregunta fue lanzada por el panelista del medio partidario, @popularyeterno, conocido como Claudio Colo Colo en X, quien abrió el debate al citar una de las últimas publicaciones del club con la bebida energética junto a una propuesta que no pasó desapercibida: “Estadio Red Bull ‘Monumental’ como naming rights del estadio y con el sponsor de Red Bull en la camiseta. ¿Les gustaría?”.

La publicación en X que inició el debate por el nuevo Monumental.

Desde ahí, los comentarios se multiplicaron en la publicación, alcanzando al cierre de esta nota cerca de 60 mil visualizaciones y una clara tendencia de entusiasmo por parte de los seguidores albos.

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“Todo el rato… es la única posibilidad de mejorar el estadio”, comentó un usuario. En la misma línea, otro fanático señaló que “No me incomoda para nada, al contrario, se le daría otro pluss a CC”, mientras que otro destacó que “Seria genial la idea”.

Otro comentario que generó reacciones fue que: “RedBull se ha puesto la camiseta por el deporte a nivel global, ojalá se logre”.

Algunos hinchas albos apoyan la idea de un nuevo RedBull Arena. (Foto: Captura)

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Sin embargo, no todos quedaron conformes con la posibilidad. Entre los comentarios, también aparecieron voces críticas que reflejan preocupación ante una eventual pérdida de identidad.

Otros muestran preocupación por la posible perdida de identidad. (Foto: Captura)

Lo cierto es que la idea de un Nuevo Monumental con apoyo de Red Bull abrió un potente debate entre los albos. Mientras algunos sueñan con un salto de calidad a nivel internacional, otros prefieren resguardar la tradición. Por ahora, el proyecto sigue avanzando y, según las palabras de Edmundo Valladares, pronto se conocerán importantes novedades.

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En resumen