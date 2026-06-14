Alemania goleó 7-1 a Curazao y repite el mismo marcador del recordado partido contra Brasil el 2014. Los germanos tienen tres aplanadoras en la historia de los mundiales.

Alemania debutó por el Grupo E de la Copa del Mundo 2026 y el estreno fue en grande: el debut terminó en goleada 7-1 de los germanos contra el humilde Curazao, repitiendo el recordado marcador contra los anfitriones en Brasil 2014.

Así las cosas, el duelo válido por la primera fecha de México, Estados Unidos y Canadá 2026 se mete entre las mayores goleadas en la historia de los mundiales.

Con diez goles anotados, el marcador más expresivo en un Mundial pertenece a Hungría, con triunfo por 10-1 contra El Salvador en España 1982. Por detrás vienen dos encuentros con victoria por nueve goles…

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Alemania lidera con tres de las mayores goleadas en mundiales

La misma Hungría goleó por 9-0 a Corea del Sur (Suiza 1954) y Yugoslavia hizo lo propio contra Zaire (9-0) en Alemania 1974.

Goleada histórica de Alemania contra Curazao.

Un peldaño más abajo hay tres equipos que anotaron ocho: Uruguay destruyó a Bolivia (8-0) en Brasil 1950, Suecia se impuso a Cuba (8-0) en Francia 1938 y Alemania le pasó por arriba a Arabia Saudita (8-0) en Corea y Japón 2002.

Por último, España le metió un 7-0 a Costa Rica en Qatar 2022, Portugal dio cuenta de Corea del Norte con 7-0 en Sudáfrica 2010 y Alemania eliminó a Brasil en semifinales con un 7-1 en 2014…

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Y ahora el cuadro germano repite el 7-1 frente a Curazao. Felix Nmecha (6′), Nico Schlotterbeck (38′), Kai Havertz (45’+1 y 88′), Jamal Musiala (47′), Nathaniel Brown (68′) y Deniz Undav (78′) marcaron para Alemania, cerrando el top 10 de los resultados más expresivos de los mundiales.

Resumen:

-Alemania 7-1 Curazao: los germanos debutaron con goleada en la Copa del Mundo 2026.

-Top 10 de goleadas: este abultado marcador iguala el histórico registro de Brasil 2014.

-Kai Havertz marcó dos goles en el aplastante triunfo válido por el Grupo E.