Los alemanes llegan como favoritos y Curazao marcará un hito al disputar por primera vez una Copa del Mundo.

Alemania y Curazao debutarán en el Grupo E del Mundial 2026, en un duelo que enfrentará a una de las potencias históricas del fútbol con una de las grandes sorpresas del torneo.

Mientras los alemanes llegan como favoritos bajo el mando de Julian Nagelsmann, Curazao hará historia al disputar por primera vez una Copa del Mundo. La selección caribeña, se convertirá en el país con menor población en clasificar a un Mundial con Dick Advocaat de 78 años, el técnico más veterano en la historia del certamen.

En Jugabet un triunfo de los Germanos paga 1.07 gracias a la mega cuota, ya que es inmenso favorito. Es decir que si juegas 10 mil pesos, ganas 10.800. El empate paga 15.61 y la victoria de Curazao 54.70.

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¿Dónde ver EN VIVO Alemania vs. Curazao?

Alemania se enfrenta a Curazao este domingo 14 de junio, desde las 13:00 hrs de Chile , en el estadio NRG de Houston, por el grupo E de la cita planetaria.

El partido será transmitido EN VIVO por TV en la señal de DSports (610/1610), en la plataforma DGO y estará disponible de manera online en Paramount+, Amazon Prime Vide o para usuarios suscritos al servicio de streaming , además de DAZN.

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Grupo E del Mundial 2026

Avanzan a la siguiente fase los dos primeros de cada grupo y los ocho mejores terceros, cada punto es clave para la clasificación.

Alemania

Curazao

Costa de Marfil

Ecuador

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En resumen…