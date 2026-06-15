El extremo es la principal alternativa del Cacique para reforzar su delantera de cara al segundo semestre. Desde los Tomateros avisaron lo que piden para sentarse a negociar.

Colo Colo mira a Jean Meneses para que sea uno de sus principales refuerzos de cara a lo que resta de temporada. El Cacique mete el pie en el acelerador y busca al extremo para la segunda rueda, lo que tiene a su club analizando cada detalle.

Siendo uno de los pilares de la campaña, en Deportes Limache no están muy seguros de dejarlo ir. Sin embargo, entienden que el deseo del jugador es fundamental para definir una postura y así lo dejó claro su presidente, César Villegas.

El mandamás de los Tomateros conversó con RedGol y reveló cuál será la condición que pondrán para sentarse a conversar con el Cacique. Esta no es otra que sus ganas de partir al Estadio Monumental, algo a lo que no pondrán freno si es que así lo desea Takeshi.

Limache le abre la puerta de salida a Jean Meneses para que vaya a Colo Colo

En Deportes Limache ya asumen que Colo Colo irá con todo a buscar a Jean Meneses y no se oponen, pero sí quieren sinceridad. El club abordó las chances de que el extremo se vaya al Cacique, confirmando la única condición que pondrán: que el jugador diga que se quiere ir.

Limache avisó que escuchará lo que quiere Jean Meneses antes de sentarse a negociar con Colo Colo. Foto: Photosport.

César Villegas habló con RedGol y, después de muchos rodeos, dejó el aviso sobe el futuro de Takeshi. “He visto por la prensa que se ha informado bastante de Jean Meneses, Daniel Castro”, comenzó señalando.

Fue ahí que el presidente de Deportes Limache se sinceró sobre el interés de Colo Colo en el extremo. “Nosotros recién terminamos el día domingo con Deportes Concepción, donde concluimos la primera rueda. Después de eso yo creo que van a llegar algunas alternativas. Primero es lo que quiere el jugador. Si quiere salir, nosotros nos pondremos a negociar“, añadió.

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Aunque César Villegas fue claro en señalar que, si Jean Meneses tiene dudas, no se sentarán a conversa con el Cacique. “Si el jugador cree y va a tener la convicción de llegar hasta final de año y lograr el proceso que queremos de llevar a Deportes Limache a una copa internacional, bienvenido sea. Depende netamente del jugador“.

De esta forma, el club le deja todo en sus manos a Takeshi para dar el próximo paso en las negociaciones por su traspaso al Estadio Monumental. Una manera de presión, pero también de sincerar posturas en medio de una temporada en la que suma 6 goles y 10 asistencias en los 21 partidos oficiales que ha disputado con los Tomateros.

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Deportes Limache le deja la mesa servida a Jean Meneses y Colo Colo para lograr un acuerdo. El extremo es el deseo del Cacique para su delantera y los limachinos lo tienen más que claro, por lo que no se opondrán a su salida si es que eso es lo que quiere.

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En resumen, Colo Colo y Meneses