El ex albo busca retornar al país y desde el norte informan que ya tiene conversaciones para calzarse una nueva camiseta en su carrera.

Jordhy Thompson busca volver al fútbol chileno y se ha instalado como una de las joyas del mercado invernal que ya comienza. El hábil puntero derecho viene de una gran temporada en el Orenburg, del fútbol ruso.

Si bien se ha dejado ver en dependencias de Colo Colo en las últimas semanas, finalmente el zurdo no volverá a Macul. Pero como su deseo es regresar al país, ya tiene conversaciones con otro club.

Tras el nacimiento de su hijo y luego de contraer matrimonio con Camila Sepúlveda, Thompson quiere retornar al país y desde el norte ya lo contactaron. El club aludido es Deportes La Serena.

Así avanza Jordhy Thompson en su retorno

Jordhy Thompson es opción real en el mercado para reforzar a Club Deportes La Serena en este mercado de pases invernal. El jugador lleva tres temporadas en Rusia a gran nivel.

Thompson dejó grata sensación en los albos /Photosport

“El delantero Jordhy Thompson estaría en conversaciones con la dirigencia granate, por lo que podría transformarse en una de las nuevas incorporaciones para afrontar la segunda parte de la temporada”, reveló el medio local Mi Radio.

El delantero de 21 años tuvo su mejor campaña en la reciente temporada europea, donde jugó 28 partidos con el Orenburg. Ahí despachó cinco goles y la misma cantidad de asistencias.

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En caso de concretarse su arribo al norte, los granates tendrán una delantera de miedo con nombres como Thompson, Jeisson Vargas y Diego Rubio. Por ahora las conversaciones avanzan y se espera haya novedades en los próximos días.