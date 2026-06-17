Tras la confirmación de Iván Rozas, los Piducanos anunciaron la incorporación de un zaguero central argentino-chileno de vasto recorrido en el ascenso nacional. ¡Llega desde la B de Ecuador!

Hace algunas semanas, Rangers de Talca había confirmado como refuerzo a Iván Rozas para intentar salir del último lugar en la la tabla de posiciones de la Primera B. En ese contexto, los Piducanos saben que deben aprovechar todos los resquicios para mejorar el plantel.

Incluida la cuarta incorporación, una opción que se les abrió por la baja por varios meses de Javier Araya para tratar una depresión. Por eso mismo, la gerencia deportiva que lidera Fabián Marzuca apuntó el nombre de un defensor central de mucha experiencia en Chile.

Y este miércoles 17 de junio, oficializó su contratación. Se trata de Lautaro Rigazzi, un zaguero que fue capitán de Deportes Concepción, aunque proviene del Cumbayá FC de la segunda división de Ecuador. Los rojinegros le dieron la bienvenida y realzaron sus cualidades.

Lautaro Rigazzi en acción por el León de Collao. (Jorge Loyola/Photosport).

“Llega para aportar su entrega, empuje y liderazgo en esta importante segunda rueda del campeonato”, apuntó el cuadro talquino en sus redes oficiales. Rigazzi es mendocino y tiene la nacionalidad chilena. Se formó en Godoy Cruz de su natal Mendoza, aunque su recorrido por el balompié criollo es vasto.

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Rangers anuncia a Lautaro Rigazzi como refuerzo para salvarse en la Primera B

El flamante refuerzo de Rangers, colista absoluto de la Primera B, tuvo experiencia en San Antonio Unido y Santiago Morning, además del León de Collao, cuadro con el que logró ascender en la Segunda División en ese escritoriazo ante Deportes Melipilla.

También sumó minutos en Comunal Cabrero, Provincial Ovalle y Provincial Ranco. Una vuelta larga que lo hace un experimentado en el ascenso chileno. Y justo en un puesto donde los Piducanos han sufrido mucho. Perdieron por una grave lesión a Carlos Labrín.

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Antes de disputar su primer partido en la Primera B, Rigazzi tendrá la opción de sumar rodaje con sus nuevos compañeros en la Copa Chile: el 20 de junio, Rangers recibirá a Universidad de Concepción por la tercera fecha de la fase grupal.

El 28 del mismo mes, los talquinos serán locales frente a Ñublense en el estadio Iván Azócar Bernales. Y el 5 de julio visitarán al Campanil por la quinta jornada deuna zona que también tiene como rival a Curicó Unido, su clásico contendiente. Su estreno liguero podría ser en el reinicio de la Liga de Ascenso frente a Deportes Antofagasta.

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Así va la tabla de posiciones en la Primera B 2026

Rangers de Talca suma apenas tres puntos al cabo de 15 partidos en la Primera B 2026. Claramente es el colista.