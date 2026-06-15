El delantero argentino reconoció contactos con Deportes Temuco y valoró el presente del cuadro albiverde, aunque aseguró que aún no existe nada concreto respecto a su futuro.

Con la primera rueda llegando a su fin, los clubes ya comienzan a planificar el segundo semestre y a buscar refuerzos para potenciar sus planteles. En ese contexto, uno de los nombres que aparece en carpeta es el de David Escalante, hoy en Acassuso de la Primera B Metropolitana argentina.

El delantero, que dejó un grato recuerdo en Cobreloa, podría regresar al fútbol chileno para reforzar a un equipo del Ascenso, siendo Deportes Temuco uno de los principales interesados en contar con sus servicios.

En conversación con AS, el jugador se refirió a su presente y su posible llegada a Chile. “Hemos conversado, pero todavía no hay nada concreto. La verdad que Temuco es un equipo grande. Estoy bastante entusiasmado, pero todavía no sé nada, así que esperando a ver qué pasa”.

Escalante adelanta su llegada a Chile

El delantero habla de su motivación para regresar. “Temuco está peleando de arriba. Es un equipo grande, con buenos nombres. Aparte lo conozco al entrenador (Arturo Sanhueza). Deportivamente, le está yendo muy bien, así que sería muy importante”.

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El jugador también comparó el ascenso argentino y el nacional. “Acá los partidos son más cerrados, más físicos e intensos. En cambio, en Chile se juega un poco más, los partidos son más abiertos, se juega más al fútbol, por así decirlo. Acá se busca estar bien parado, hay pocos espacios y nadie te regala nada. En ese sentido, es un gran cambio”.

Escalante acerca su regreso a Chile/Photosport

Asimismo, habla de lo mucho que extraña al país. “Me empapé con lo que es Chile. Después de tantos años allá, tengo hijos chilenos, pero también soy argentino y acá la paso muy bien. Así que acá estoy feliz, pero si se llega a dar otra cosa, bienvenido a sea”.