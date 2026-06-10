Cuando aún existían interrogantes sobre su próximo destino, el delantero argentino rompió el silencio y confirmó dónde continuará su carrera de cara a la segunda rueda del Ascenso.

Con la primera rueda entrando en su recta final, los clubes ya trabajan en la planificación del segundo semestre y analizan posibles refuerzos para fortalecer sus planteles. En ese contexto, uno de los nombres que ha comenzado a sonar en Deportes Temuco es el del delantero argentino David Escalante, actualmente en Accassuso de la Primera B Metropolitana de Argentina.

El ex goleador de Cobreloa figura entre las opciones que evalúa el conjunto albiverde para reforzar su ataque de cara a la segunda parte de la temporada. No obstante, en las últimas horas surgieron nuevos antecedentes que ayudan a esclarecer su situación y las posibilidades reales de que se convierta en jugador del elenco sureño.

¿Llegará David Escalante a Deportes Temuco?

En conversación con Bolavip Chile, Escalante confirmó que se suma al cuadro que dirige Arturo Sanhueza con un contrato de un año y medio. “Elegí Temuco porque vamos a estar peleando el campeonato, yo quiero ir a pelear el campeonato”.

El jugador es uno de los históricos de Cobreloa, parte de la campaña que le dio el ascenso el 2023, donde ahora con su nuevo equipo se enfrentará a los Loínos en la primera fecha de la segunda rueda. “Y nada menos que la segunda rueda partimos jugando con Cobreloa en Temuco. Qué lindo, qué lindo… vamos a pelear el campeonato con Cobreloa”.

David Escalante regresa al fútbol chileno/Photosport

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Tras el último partido de Temuco, Sanhueza se refirió a los refuerzos que podrían llegar al Pije. “Hemos hablado con varios jugadores, entre ellos si está David, hay que ir viendo los detalles, de acá a un par de días que es lo que va a pasar con él, son muchas situaciones que se tienen que ver, eso es lo que le puedo decir en relación a ese nombre, hay bastantes otros jugadores que también estamos analizando”.

En síntesis: