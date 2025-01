Deja el fútbol chileno: el nuevo club de David Escalante

El futuro de David Escalante está fuera de Chile. El delantero que vistió la camiseta de Curicó Unido durante la temporada 2024 y que tenía deseos de volver a Cobreloa finalmente se irá al fútbol argentino, donde reforzará a un equipo de la Primera B (tercera división trasandina).

El Club Atlético Acassuso confirmó el fichaje de Chiquito en las últimas horas. “Santiago Morning, Ñublense, Cobreloa y Curicó son los últimos clubes del delantero argentino en el país trasandino. ¡Bienvenido, Chiquito!“, celebraron al otro lado de la cordillera.

Hace unas semanas, el ex delantero del Zorro había manifestado sus deseos de volver al equipo. Pero no se dio. “Si sale algo de otro país, lo voy a evaluar. Me encantaría seguir en Chile, Cobreloa es el club de mis amores y uno siempre estará dispuesto a volver“, confesó al sitio Primera B.

Además, sobre su paso por el equipo nortino, recordó que “fue un año muy difícil porque heredamos problemas institucionales que venían del año anterior y nos afectó en lo futbolístico. Este año me tocó estar abajo en lo futbolístico, la vida siempre da revancha”.

El paso de David Escalante por el fútbol chileno

David Escalante pasó más de una década en nuestro país, vistiendo los colores de varios equipos del fútbol chileno. Fue en 2012 cuando llegó a Santiago Morning, donde jugó un total de 27 partidos y anotó 15 goles, desde Independiente de Avellaneda.

Además, pasó por Barnechea, donde marcó un gol en 13 encuentros, Ñublense, con 12 goles en 49 enfrentamientos, y Cobreloa, donde hizo 23 anotaciones en 72 partidos. Por último, participó de una temporada con Curicó Unido, donde dijo presente en 20 duelos y marcó en cuatro ocasiones.