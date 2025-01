Dua Lipa se encuentra de visita en Chile y no por motivos musicales, situación que no dejó escapar Cobreloa y le dejó una particular invitación a la famosa cantante.

La artista británica-albanesa está presente en suelo nacional por fines publicitarios, para una campaña de la marca Yves Saint Laurent. Por esta razón, se le vio en el Embalse El Yeso, ubicado en el Cajón del Maipo. Más de un chileno cruza los dedos para encontrársela, incluso los Mineros.

Dua Lipa invitada al Zorros de Desierto por Cobreloa

Bien dicen que en pedir no hay engaño. Como Dua Lipa es nacida en Inglaterra, lleva al fútbol en las venas. Por esta razón, Cobreloa no quiso dejar pasar la oportunidad de tener a esta mega estrella en el país y la invitó a ver a los Mineros al Zorros del Desierto.

“Sabemos que tienes los mejores pasos, ¿pero te animas a ver los de Cobreloa en la cancha? Tarde naranja 2025 este sábado en el Zorros del Desierto. ¿Te animas?”, le escribieron unos coquetos Mineros a la cantante a través de la red social X.

Dua Lipa como buena británica, es seguidora del fútbol. Pese a reconocer que su familia es seguidora de Arsenal, ella se ha declarado simpatizante de Liverpool. De hecho, los Reds suelen cantar el éxito de la artista con Calvin Harris “One Kiss”.

Incluso, Dua Lipa cantó en la final de la Champions League en el año 2018, cuando Liverpool enfrentó a Real Madrid en Kiev, aunque los Reds cayeron en ese encuentro. Por esta razón, los Loínos se ilusionan con tener a la cantante ahora en Calama.

Cobreloa animará la Noche Naranja este sábado 18 de enero a las 18:00 horas, donde presentará a los refuerzos y enfrentará a Deportes Antofagasta. Quien sabe si en una de esas, Dua Lipa llega a cantar con la clásica sirena minera de fondo. “Possibilities”.