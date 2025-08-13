Si bien había mucha ilusión de ver ese nivel con el que ha brillado en Argentina, Felipe Loyola no pudo ser el que acostumbra. Independiente cayó en su visita a la U de Chile por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, con el volante mostrando una versión muy por debajo de otras esta temporada.

El mediocampista fue titular y jugó todo el encuentro, siendo uno de los hombres que más buscó en un Rojo que pagó caro sus errores. Y si bien mucho se debió al planteamiento que tuvo Gustavo Álvarez en el Bulla, hubo una parte del propio jugador.

Tras el duelo en el Estadio Nacional, el seleccionado nacional sacó la voz y reveló un tremendo esfuerzo que hizo para poder estar presente la noche de este miércoles. Eso no fue todo, ya que aprovechó de dejarle una advertencia al elenco estudiantil para lo que será la vuelta en Argentina.

Felipe Loyola jugó infiltrado para no abandonar a Independiente ante la U

Luego de la derrota de Independiente ante la U, Felipe Loyola fue uno de los pocos que decidió dar la cara. El volante fue categórico sobre lo que hizo el Rojo en el Estadio Nacional y su propio nivel, con una revelación que preocupa a Nicolás Córdova y la selección chilena.

Felipe Loyola llegó con molestias al partido de Independiente con la U. Foto: Photosport.

El mediocampista abordó el duelo y aseguró que se farrearon las chances que se generaron. “Tuvimos ocasiones claras y no pudimos concretar. Después del gol de ellos, caímos en la desesperación“.

Publicidad

Publicidad

“Pudimos mejorar pero la expulsión se puso cuesta arriba. ellos la mueven bien, juegan bien. Rescato el ímpetu de mis compañeros. Con poquito hicimos mucho“, añadió.

Felipe Loyola aprovechó para advertir a la U de que Independiente tendrá un infierno en Argentina. “En la vuelta estoy convencido que lo vamos a dar vuelta. Va a ser otro partido. Confío en mis compañeros, con nuestra gente lo vamos a dar vuelta“.

ver también La U vs Independiente: El afectuoso reencuentro entre Gustavo Álvarez y Felipe Loyola

Fue tras ello que el volante reveló que no llegó en las mejores condiciones, lo que sorprendió al verlo los 90 minutos en la cancha. “En lo personal vengo con problemas físicos pero doy todo para estar siempre adentro“.

Publicidad

Publicidad

Las cosas son tan preocupantes que incluso reconoció que se infiltró. “Hoy me pinché para jugar pero eso rescato porque damos todo para sacar adelante la llave. Nos quedan 90 minutos“, cerró.

Felipe Loyola e Independiente tendrán una dura misión para poder alcanzar los cuartos de final de Copa Sudamericana. La U dio el primer golpe, pero todavía tiene una vuelta en Argentina que superar si quiere seguir viva a nivel internacional.

¿Cuáles son los números de Felipe Loyola esta temporada?

Con su actuación ante la U, Felipe Loyola llegó a un total de 32 partidos oficiales con Independiente esta temporada. En ellos ha marcado 6 goles, ha aportado con 4 asistencias y alcanza los 2.749 minutos dentro de la cancha.

Publicidad

Publicidad

ver también La U da un golpe clave y pone un pie en cuartos de Copa Sudamericana venciendo a Independiente

¿Cuándo es la vuelta entre la U e Independiente en Copa Sudamericana?

Felipe Loyola e Independiente ahora ponen la mira en lo que será la vuelta ante la U en la Copa Sudamericana. El Rojo recibe al Bulla el próximo miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas.