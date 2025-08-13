Universidad de Chile se enfrenta a Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana. Uno de los duelos más atractivos del torneo y que marcó la jornada del importante torneo continental.

Pero antes del pitazo inicial del juez Daronco, se registró un emotivo momento que contó con el reencuentro de Gustavo Álvarez y Felipe Loyola. Es que ambos fueron campeones en Huachipato y tras ello, tuvieron un importante despegue en sus carreras.

Por lo mismo, se hicieron el tiempo en la previa del encuentro para darse un fraternal abrazo en el Estadio Nacional. El volante nacional cruzó prácticamente toda la cancha para saludar a su ex adiestrador. Lo que fue captado por la transmisión de DSports y sacó aplausos en redes sociales.

“Loyola es un jugador que está en permanente crecimiento, crece día a día y no tiene techo”, expresó Álvarez sobre quien fuese su pupilo y que gracias a su campaña en los acereros, saltó hacia el fútbol de Argentina.

El abrazo entre Gustavo Álvarez y Felipe Loyola

“Los conozco, les tengo mucho cariño, pero venimos a ganar a dar todo y llevarnos los tres puntos“, complementó Loyola en la previa en agradecimiento a Álvarez.

¿Cuándo es la revancha de la U vs Independiente?

El calendario de la Conmebol indica que la revancha de los octavos de final se jugarán entre el 19 y 21 de agosto. Bajo este panorama, Universidad de Chile deberá visita a Independiente en el Estadio Libertadores de América.

El duelo de vuelta será el miércoles 20 de agosto a las 20:30 horas. De momento, la U llega con la ventaja del 1-0 en el Estadio Nacional.