Después de dos años en los que hizo que los hinchas volvieran a creer, Gustavo Álvarez le dice adiós a la U de Chile. El técnico no seguirá al mando del Romántico Viajero en el 2026 y comienza a definir su futuro con un claro interesado.

El entrenador desde hace ya varios meses que viene sonando en distintos lugares. La selección chilena y la de Perú son algunos de los elencos que lo tienen en sus planes, al punto de que uno decidió dar un paso clave.

Aprovechando que por fin quedó libre del elenco estudiantil y que en la ANFP siguen dormidos al respecto, la Bicolor apuesta todo al argentino. Tanto, que este viernes confirmaron que es el candidato número #1 a la banca del seleccionado peruano.

Perú quiere a toda costa a Gustavo Álvarez luego de su adiós a la U

El futuro de Gustavo Álvarez estará lejos de la U pero no tan lejos de Chile. Y es que el técnico parece tener todo listo para asumir su próximo desafío, nada menos que en la banca de la selección de Perú.

Gustavo Álvarez es el principal candidato a la banca de Perú luego de su paso por la U de Chile. Foto: Photosport.

Después de meses de rumores, ahora que el estratega quedó libre es instalado como la principal prioridad de la Bicolor. Así lo dio a conocer en su portada Líbero del vecino país, donde el ex azul fue protagonista. “Y Álvarez es el favorito. Argentino con ventaja para ser el nuevo DT de la selección”, señalaron.

Dentro del suplemento se pudo conocer más detalles de cómo han vanzado las cosas. “El ex DT de Sport Boys y Atlético Grau queda libre para negociar con la Federación Peruana. Y sí bien no soltó prenda, la negociación va en aumento“, señalaron.

En el mismo artículo se puede leer que “el argentino Gustavo Álvarez es el favorito para el buzo” de Perú. Esto deja de inmediato instalada la incógnita si era real que no mantenía negociaciones con nadie mientras estaba en el elenco estudiantil, algo que él mismo descartó semanas atrás.

Así, quedará esperar para ver cómo es que termina la teleserie del argentino. Por ahora disfruta de unos días de vacaciones al otro lado de la cordillera antes de enfocarse de lleno en las negociaciones por su futuro.

Gustavo Álvarez deja atrás a la U y comienza a mirar a lo que viene por delante en 2026. El técnico puede dar el gran salto de su carrera en Perú y así ser rival de nuestro país rumbo al Mundial de 2030.

La portada de Líbero con Gustavo Álvarez cerca de Perú tras salir a la fuerza de la U.

¿Cuáles fueron los números de Gustavo Álvarez en la U?

Gustavo Álvarez es prioridad en la banca de Perú luego de haber dirigido un total de 93 partidos oficiales al mando de la U. En ellos consiguió 53 triunfos, 20 empates y 20 derrotas, con 178 goles a favor y 85 en contra. Fue campeón de Copa Chile y Supercopa.

