Venezuela busca la hazaña ante Estados Unidos: Horario, formación y dónde ver la final del Clásico Mundial de Béisbol

La final del Clásico Mundial de Béisbol vive este martes una jornada histórica. Esto debido a que Venezuela y Estados Unidos se enfrentarán en Miami por el título.

La final del Mundial enfrenta a los dos principales candidatos. Los dirigidos por Omar López vienen de superar a Japón (8-5) y a Italia en semifinales por 4-2. Por lo que disputará su primera definición internacional.

ver también Equipo de Peñalolén representará a Chile en mundial de cheerleading: “Nuestro sueño es lograr la rutina perfecta”

En el otro bando, Estados Unidos venció a Canadá (5-3) y a República Dominica por 2-1, lo que fue indicado como una final adelantada.

Ahora el plato fuerte será este martes en el LoanDepot Park donde hace de local los Marlins de la MLB. Escenario que tendrá lleno total. En la previa se indica que Estados Unidos tiene ventaja en el historia por 3-2, incluso la última victoria fue en 2023. Por lo que los llaneros buscarán su revancha.

Encuesta¿Quién ganará la final del Clásico Mundial de Béisbol? ¿Quién ganará la final del Clásico Mundial de Béisbol? Ya votaron 0 personas

Formación Venezuela vs Estados Unidos

Uno de los temas más buscados tiene relación con los lanzadores que abrirán el juego de está noche. Desde Venezuela, el adiestrador Omar López, ya informó a Eduardo Rodríguez de los Arizona Diamondbacks como el abridor para la final del Mundial.

Publicidad

Publicidad

En tanto, Estados Unidos confía en la joven estrella de los New York Mets. Por lo que todas las fichas están sobre Nolan McLean. Ahora el registro que arrastran en este Mundial no es de los mejores, por lo que no se descartan modificaciones durante el juego.

Ahora la atención estará en los bateadores y si podrán repetir la dosis del lunes Ronald Acuña Jr., Maikel García y Wilyer Abreu en Venezuela. Mientras que en USA las fichas se ponen a Aaron Judge, Gunnar Henderson y Roman Anthony que han destacado en esta campaña.

¿Dónde ver la final del Mundial de Béisbol?

La final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 se disputará este martes 17 de marzo. En Chile el horario fijado es para las 21:00 horas y será transmitido por ESPN y Disney+.

Publicidad