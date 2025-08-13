La U de Chile vuelve a la acción para tratar de dar el primer golpe en la Copa Sudamericana. Este miércoles 13 de agosto a partir de las 20:30 horas el Romántico Viajero recibe a Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final del certamen.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez ha sido protagonista a nivel internacional y buscará sacar ventaja para lo que será la vuelta en Argentina. Todos los detalles de lo que pase esta noche en el Estadio Nacional los podrás seguir junto a nosotros.

La U choca con Independiente luego de meterse en octavos de final de Copa Sudamericana eliminado a Guaraní. Foto: Photosport.

Revisa las formaciones y sigue el relato del U. de Chile vs Independiente por Copa Sudamericana