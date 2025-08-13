Es tendencia:
U de Chile vs Independiente – Minuto a minuto, resultado y dónde ver partido de Sudamericana

El Romántico Viajero recibe al Rojo en la ida por los octavos de final del torneo continental. Sigue todos los detalles junto a RedGol.

Por Jp Viluñir Silva

La U e Independiente buscan un lugar en cuartos de final de Copa Sudamericana.
© JONNATHAN OYARZUN/PHOTOSPORTLa U e Independiente buscan un lugar en cuartos de final de Copa Sudamericana.

La U de Chile vuelve a la acción para tratar de dar el primer golpe en la Copa Sudamericana. Este miércoles 13 de agosto a partir de las 20:30 horas el Romántico Viajero recibe a Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final del certamen.

El elenco dirigido por Gustavo Álvarez ha sido protagonista a nivel internacional y buscará sacar ventaja para lo que será la vuelta en Argentina. Todos los detalles de lo que pase esta noche en el Estadio Nacional los podrás seguir junto a nosotros.

La U choca con Independiente luego de meterse en octavos de final de Copa Sudamericana eliminado a Guaraní. Foto: Photosport.

Revisa las formaciones y sigue el relato del U. de Chile vs Independiente por Copa Sudamericana

66' - ¡CAMBIOS EN INDEPENDIENTE!

Pablo Galdames y Sebastián Valdés reemplazan a Nicolás Freire y Luciano Cabral.

63' - ¡OTRA VEZ SE ACERCA INDEPENDIENTE!

Una serie de rebotes terminan en un remate de Luciano Cabral que Gabriel Castellón contiene sin problemas.

58' - ¡AVISA INDEPENDIENTE!

Abaldo metió pared, entró al área y sacó un zurdazo que asusta a la U.

48' - ¡AMARILLA EN INDEPENDIENTE!

Matías Abaldo es amonestado.

45' - ¡SEGUNDO TIEMPO EN MARCHA Y CON CAMBIOS!

En la U, Antonio Díaz ingresa por Felipe Salomoni. En Independiente, Walter Mazzantti es reemplazado por Gabriel Ávalos.

45+6' - ¡FINAL DEL PRIMER TIEMPO!

La U vence por la cuenta mínima a Independiente y pone un pie en cuartos de final de la Copa Sudamericana.

45+2' - ¡SIGUEN LAS AMARILLAS!

Nicolás Freire es amonestado en Independiente.

45' - ¡AMARILLA EN LA U!

Felipe Salomoni es amonestado.

36' - ¡GOOOOOOOOOOL DE LA U!

Lucas Assadi sorprende con un remate desde fuera del área y anota el 1 a 0 ante Independiente.

35' - ¡OTRO AVISO DE LA U!

Fabián Hormazábal aparece en el área como un delantero más y saca un remate que se va por el costad del arco.

30' - ¡TAPADÓN DE REY!

El portero de Independiente ahora le saca un frentazo a Franco Calderón que se le colaba por el travesaño. Lo busca la U.

29' - ¡OTRA AMARILLA EN INDEPENDIENTE!

Rodrigo Fernández es amonestado.

25' - ¡ERA EL PRIMERO DE LA U!

Tiro libre de Javier Altamirano y un cabezazo de Fabián Hormázabal obligan a un tapadón del portero de Independiente.

15' - CAE LA PRIMERA AMARILLA

Santiago Montiel es amonestado por lanzar lejos el balón cuando la U tenía que salir del fondo.

7' - ¡SE ACERCA LA U!

Tiro de esquina y una jugada preparada que termina con un remate de Israel Poblete que se va por fuera del arco.

5' - ¡LOS CHILENOS ASUSTAN A LA U!

Luciano Cabral la armó y Felipe Loyola remata de distancia para seguir preocupando al arco de la U.

1' - ¡CASI LO PAGA CARO LA U!

Una mala salida del Bulla casi termina en el gol de Independiente.

1' - ¡A RODAR LA PELOTA!

La U recibe a Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana.

¡CALENTAMIENTO LISTO!

La U terminó los trabajos y va rumbo a camarines. ¡No queda nada para el pitazo inicial!

¡LOS HINCHAS DE LA U LLEGAN AL NACIONAL!

Se espera un estadio lleno con 40 mil personas esta noche.

¡EL ONCE DE INDEPENDIENTE!

Esta es la formación del Rojo ante la U:

¡FORMACIÓN DE LA U!

Así va el Bulla esta noche:

¡LA U YA ESTÁ EN EL NACIONAL!

El Romántico Viajero llegó al coloso de Ñuñoa para el encuentro.

UNA SENSIBLE BAJA EN EL BULLA

La U no podrá contar esta noche con Matías Sepúlveda, quien sufrió una lesión y no se recuperó a tiempo.

¡LOS CHILENOS DEL ROJO!

Independiente visita a la U en el Estadio Nacional con tres chilenos en sus filas: Felipe Loyola, Luciano Cabral y Pablo Galdames. Se espera que todos ellos sean titulares esta noche.

¡LA U VA POR EL PRIMER GOLPE!

¡Muy buenas tardes, redgoleros y redgoleras! Nos volvemos a encontrar para traerte todos los detalles de lo que será la llave de ida por los octavos de final de Copa Sudamericana entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda.

