Ha llegado el momento de la verdad para la U de Chile en la Copa Sudamericana. Este miércoles 13 de agosto a partir de las 20:30 horas el Romántico Viajero recibe a Independiente de Avellaneda en la ida por los octavos de final, duelo para el que ya tiene formación confirmada.

Gustavo Álvarez lamenta una sensible baja para este encuentro luego de la lesión de Matías Sepúlveda. Esto obliga al DT a darle confianza a uno de los refuerzos, pero no es lo único novedoso.

A diferencia de lo visto contra Unión Española el fin de semana, el DT modifica el mediocampo y saca a un histórico para subir a uno de sus defensores. De esto y más te contamos a continuación.

La U con un cambio en su formación ante Independiente

La U no se guardará nada y va con lo mejor que tiene a disposición para tratar de dar el primer golpe ante Independiente en Copa Sudamericana. El Romántico Viajero va con formación estelar esta noche, aunque con dos movimientos que pueden ser claves.

Marcelo Díaz será el gran ausente en la formación de la U ante Independiente en Copa Sudamericana. Foto: Photosport.

En el arco, Gustavo Álvarez ratifica a Gabriel Castellón pese al bajón que ha tenido en los últimos encuentros. El DT apuesta todo por su portero para que recupere la confianza y así vuelva a ser el del 2024.

En la defensa es donde comienzan las novedades del Bulla. Nicolás Ramírez será quien tome el puesto por la derecha acompañando a la línea de tres con Franco Calderón y Matías Zaldivia.

Esta movida en el fondo afecta también al mediocampo, donde Marcelo Díaz sale de la formación de la U para ceder su lugar. Fabián Hormazábal sube como carrilero derecho junto a Israel Poblete, Charles Aránguiz y Felipe Salomoni por la izquierda en reemplazo del lesionado Matías Sepúlveda.

Más adelantados estarán Javier Altamirano y Lucas Assadi, los encargados de generar el juego del elenco estudiantil. Así, Lucas Di Yorio queda como el referente en el área buscando los goles del triunfo.

De esta forma, la U va con esta formación a enfrentar a Independiente: Gabriel Castellón al arco; Nicolás Ramírez, Franco Calderón y Matías Zaldivia en defensa; Fabián Hormazábal, Israel Poblete, Charles Aránguiz, Felipe Salomoni; y Javier Altamirano en mediocampo; Lucas Assadi y Lucas Di Yorio en el ataque.

¿Cuándo es la vuelta entre la U e Independiente en Copa Sudamericana?

La U e Independiente se ven las caras esta noche para luego definir todo en Argentina. La vuelta está programada para el próximo miércoles 20 de agosto desde las 20:30 horas.

¿Cuál será el rival de la U o Independiente en cuartos de Copa Sudamericana?

Luego de los octavos de final, la U e Independiente esperarán para conocer a su rival. Este saldrá de la llave entre Alianza Lima y Universidad Católica de Ecuador, que arranca este miércoles 13 de agosto también a las 20:30 horas.

