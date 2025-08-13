Es tendencia:
Universidad de Chile

Preocupación y consejo de Claudio Borghi en la previa de la ida de U de Chile contra Independiente

Claudio Borghi está preocupado por el mediocampo en la U en la previa del duelo contra Independiente por Copa Sudamericana.

Por Diego Jeria

Claudio Borghi ya palpita el duelo de Universidad de Chile contra Independiente, esta noche por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Bichi fue jugador y entrenador del Rojo, además de estar identificado con Colo Colo.

Sin embargo, el hoy comentarista de ESPN dejó un consejo para el DT Gustavo Álvarez y la U, esto por el mediocampo que pondrá en cancha el Chuncho.

A mí me gustan mucho estos partidos donde en un inicio uno piensa que hay mucho ritmo. Y a mí me gusta reforzar mucho el mediocampo, eso no quiere decir que Álvarez tiene que decir que lo hará“, manifestó el Bichi.

Borghi agregó que “a mí los tres mediocampistas de la U me encantan, el problema es hasta donde los carrileros vuelven, o si vuelven a la altura de los últimos tres, porque quedan muy pocos jugadores en el mediocampo“.

Formación de U de Chile: un cambio para la ida contra Independiente y la dupla Lucas a la cabeza

El esfuerzo de Altamirano

Sí Altamirano está dispuesto a hacer un esfuerzo, que lo ha hecho acá en Chile, si lo puede hacer a nivel internacional, me parece una buena propuesta, si no, me parece que le va a faltar alguien en el medio a la U“, sentenció Borghi.

Cabe recordar que la U presentará un 3-5-2 que se puede interpretar como 3-4-1-2, con Fabián Hormazábal como lateral volante por derecha y Felipe Salomoni por izquierda. En la contención y mixtos interiores el Chuncho tendrá a Charles Aránguiz con Israel Poblete, dejando enganchado a Javier Altamirano.

Y es en esos nombres donde Claudio Borghi tiene las dudas, advirtiendo que Independiente puede ganarle el mediocampo y así adueñarse del partido y el resultado.

Universidad de Chile recibe a Independiente de Avellaneda este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Nacional.

