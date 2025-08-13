Claudio Borghi ya palpita el duelo de Universidad de Chile contra Independiente, esta noche por la ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana. El Bichi fue jugador y entrenador del Rojo, además de estar identificado con Colo Colo.

Sin embargo, el hoy comentarista de ESPN dejó un consejo para el DT Gustavo Álvarez y la U, esto por el mediocampo que pondrá en cancha el Chuncho.

“A mí me gustan mucho estos partidos donde en un inicio uno piensa que hay mucho ritmo. Y a mí me gusta reforzar mucho el mediocampo, eso no quiere decir que Álvarez tiene que decir que lo hará“, manifestó el Bichi.

Borghi agregó que “a mí los tres mediocampistas de la U me encantan, el problema es hasta donde los carrileros vuelven, o si vuelven a la altura de los últimos tres, porque quedan muy pocos jugadores en el mediocampo“.

ver también Formación de U de Chile: un cambio para la ida contra Independiente y la dupla Lucas a la cabeza

El esfuerzo de Altamirano

“Sí Altamirano está dispuesto a hacer un esfuerzo, que lo ha hecho acá en Chile, si lo puede hacer a nivel internacional, me parece una buena propuesta, si no, me parece que le va a faltar alguien en el medio a la U“, sentenció Borghi.

El Bichi alerta a Álvarez en la U por el mediocampo contra Independiente.

Publicidad

Publicidad

Cabe recordar que la U presentará un 3-5-2 que se puede interpretar como 3-4-1-2, con Fabián Hormazábal como lateral volante por derecha y Felipe Salomoni por izquierda. En la contención y mixtos interiores el Chuncho tendrá a Charles Aránguiz con Israel Poblete, dejando enganchado a Javier Altamirano.

Y es en esos nombres donde Claudio Borghi tiene las dudas, advirtiendo que Independiente puede ganarle el mediocampo y así adueñarse del partido y el resultado.

ver también Fue clave ante Católica y Colo Colo: Cábala de la U estará en Copa Sudamericana

Universidad de Chile recibe a Independiente de Avellaneda este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas, por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana, en el Estadio Nacional.

Publicidad