En el fútbol es muy habitual que jugadores, entrenadores e hinchas tengan sus “cábalas” para atraer la buena suerte. Un término que el histórico DT argentino Carlos Bilardo prefiere llamar “costumbres“, y que como era esperable, Universidad de Chile las tendrá en Copa Sudamericana.

De cara al partido de ida ante Independiente por octavos de final, todo sirve en busca de un buen resultado. En esa línea, una figura del plantel azul tendrá a su amuleto en el Estadio Nacional, que además le trajo buenos réditos en los Clásicos ante Católica y Colo Colo.

ver también Qué pasa si U. de Chile gana, empata o pierde vs. Independiente por Copa Sudamericana

Figura en U de Chile tendrá a su “cábala” en Sudamericana

Esta historia tiene como protagonista al delantero Rodrigo Contreras, máximo goleador de la temporada con nueve tantos, que en conversación con AS Chile confirmó la presencia en Ñuñoa de su familia, entre ellos, su hermano y su madre.

“Mis familiares podrán viajar, van a estar en la cancha. Soy un agradecido porque hacen lo posible para estar en los partidos y estar cerca apoyándome. Eso es muy importante para mí. Son muy importantes“, afirmó el artillero de la U.

En esa línea, el “Tucu” agrega que “llevo muchos años fuera de mi casa, porque me fui con 12 años. Hoy ya llevo 17 años y tengo lejos a mi hijo también. Entonces, cuando están conmigo acá me dan un plus, me cambia mucho el ánimo“.

“Son un motor muy importante para mí. Siempre que están conmigo me ayudan en el día a día”, apunta el artillero de la U quien advierte de paso que “seguramente después van a ir a Buenos Aires también a ver la vuelta. Ojalá podamos clasificar a cuartos de final para seguir dejando al club en lo más alto, como corresponde”.

Publicidad

Publicidad

Los números del “Tucu” en los azules

Rodrigo Contreras está a préstamo en Universidad de Chile por toda la temporada 2025, pues su pase pertenece a Deportes Antofagasta, aunque el club laico tiene una opción de compra por su pase, de acuerdo a objetivos, con miras al 2026.

En su actual paso por el Romántico Viajero, el tucumano disputó un total de 1.307 minutos en cancha durante 29 encuentros en Liga de Primera, Copa Chile, Libertadores y Sudamericana, en los que registra nueve goles y dos asistencias.