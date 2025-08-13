En el horizonte de Universidad de Chile en la edición 2025 de Copa Sudamericana aparece uno de los equipos más exitosos de este lado del continente como Independiente de Argentina, en duelo por los octavos de final.

El autodenominado “Rey de Copas” llega a Santiago con la obligación de sumar una victoria, pues suma cinco juegos sin conocer la victoria y con críticas a algunos de sus futbolistas, como los volantes chilenos Luciano Cabral, Felipe Loyola y Pablo Galdames.

Para el encuentro que se jugará este miércoles en el Estadio Nacional, el entrenador Julio Vaccari ya definió su formación titular, donde se destaca la presencia de dos de los tres futbolistas nacionales, en busca de quitarle puntos a la U.

La formación de Independiente ante la U

Dentro de las novedades que presentará el cuadro de Avellaneda será el cambio de esquema, donde pasará de un 4-3-3 a poblar el mediocampo con cinco jugadores en esa zona más sólo un hombre en delantera. Incluso se adelantan dudas en la defensa.

Es que la única interrogante que tiene Independiente es en el lateral derecho, donde si bien la primera opción para ser titular la tiene Federico Vera, existe la opción de poner en cancha a uno de sus refuerzos para este semestre como Leonardo Godoy, proveniente del Santos brasileño.

Así las cosas, el “Rojo” enfrentará a la U con Rodrigo Rey en el arco; Federico Vera (Leonardo Godoy), Kevin Lomónaco, Nicolás Freire y Facundo Zabala en defensa; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández, Santiago Montiel, Luciano Cabral y Walter Mazantti en mediocampo; Matías Abaldo en delantera.

¿Cuándo se juega este partido?

El duelo de ida por los octavos de final en Copa Sudamericana, entre Universidad de Chile e Independiente de Avellaneda, se disputará este miércoles 13 de agosto a las 20:30 horas en el Estadio Nacional. La revancha se disputará una semana después, el miércoles 20, a la misma hora en Avellaneda.