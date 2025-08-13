Luciano Cabral ya está en Chile para enfrentar con Independiente a la U por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025. El volante chileno es uno de los agentes de peligro que presentará el Rojo esta noche en el Estadio Nacional, aunque ojo, esto sin pasar el mejor de los presentes.

Y es que lamentablemente el ex Coquimbo Unido se ha ido contagiando de la mala racha del equipo argentino en este segundo semestre, a tal punto de que se está ganando las primeras críticas de la siempre exigente hinchada de Independiente.

Así lo desclasificó Nicolás Brusco, periodista de ESPN Argentina, quien en la señal televisiva detalló el presente del volante nacional y del crédito que ha ido perdiendo en este último tiempo en Avellaneda.

“El nivel ha bajado y lo pone en la lupa”

El comunicador partió diciendo que “el hincha de Independiente es exigente y muy particular. El primer semestre de Luciano Cabral fue muy bueno y el hincha de identificó con él porque después de mucho tiempo un jugador con la mítica 10 en la espalda, esa de Ricardo Bochini, la usaba alguien a la altura”.

“Hoy ese nivel ha bajado y esa exigencia del hincha de Independiente, que no está rechazando a Cabral ni mucho menos, lo pone en la lupa. Para mí el partido ante River de Cabral fue bueno, aunque perdiendo una ocasión clara de gol”, agregó.

Para cerrar, Brusco sostuvo que “creo que hay esperanzas, porque Cabral, un jugador al que ustedes conocen muy bien, si bien a veces no destaca igual te mete un pase filtrado que te cambia el partido. Por eso también está la confianza de Julio Vaccari”.

Los números de Luciano Cabral en Independiente

Cabral ha jugado en Independiente un total de 30 partidos, siendo 22 en el torneo argentino, dos en la Copa Argentina y seis en la Copa Sudamericana. Registra dos goles y tres asistencias en 1984 minutos de acción.

¿A qué hora juegan Universidad de Chile vs Independiente?

Azules y rojos se verán las caras esta noche de miércoles 13 de agosto desde las 20:30 horas en el Estadio Nacional.