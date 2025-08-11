Universidad de Chile tuvo que dar rápidamente vuelta la página tras la goleada por 4-1 ante Unión Española, por la fecha 19 de la Liga de Primera 2025, para pensar en la Copa Sudamericana 2025.

Los azules iniciarán la batalla de los octavos de final del torneo internacional, enfrentando este miércoles a Independiente en el Estadio Nacional, cuadro que viene en un particular momento.

Si bien no han logrado triunfos en los cuatro partidos disputados en la liga del fútbol argentino, el último encuentro tuvieron grandes polémicas en el empate ante River Plate que se ha mantenido con el correr de los días.

Por lo mismo, en el regreso a los entrenamientos, Independiente tuvo novedades para su entrenador, Julio Vaccari, que hacen meter miedo para la formación ante la U, teniendo en cuenta su último duelo con los millonarios.

Felipe Loyola será uno fijo ante la U el miércoles. Foto: Independiente.

ver también Ni CHV ni ESPN: Confirman el canal que transmite U. de Chile vs. Independiente en Copa Sudamericana 2025

Recuperan dos jugadores y planifican el viaje a Chile

Independiente viajará el martes por la tarde desde Buenos Aires a Santiago, donde ya han confirmado que vestirán indumentaria blanca para la visita ante Universidad de Chile.

Publicidad

Publicidad

Con los reclamos latentes de lo vivido ante River Plate, donde les anularon el gol de la victoria, además que reclamaron una expulsión del portero Armani que no fue concesida por el árbitro, intentan mentalizarse en el duelo ante la U.

Por lo mismo, la buena noticia la dieron dos jugadores que fueron muy importantes pero que salieron lesionados: ello son Federico Vera y Walter Mazzantti.

El ex Huachipato llegó esta temporada al Rojo y se apunta como uno de los delanteros titulares ante la U el miércoles en el Estadio Nacional, donde quieren la primera victoria de la segunda parte de la temporada.

Publicidad

Publicidad