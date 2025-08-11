Universidad de Chile retoma esta semana su carrera para seguir en Copa Sudamericana, esta vez enfrentando a Independiente, jornada que será clave con el partido de ida de los octavos de final del torneo CONMEBOL.

Esta vez, los Azules llegan con la frente en alto, tras una contundente victoria frente a Guaraní de Paraguay en la fase de repechaje, con un marcador de 6-2, antecedentes que los ilusionan con seguir avanzando en la competencia continental.

¿Cuándo y a qué hora juega U. de Chile vs. Independiente y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda, se enfrentan este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio Nacional, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido será transmitido por televisión, en la señal de DSports , canal exclusivo de DirecTV, además podrás verlo por streaming, a través de la plataforma del mismo cable operador DGO .

Estos son en los canales según tu cableoperador, para ver el duelo de los azules en el torneo CONMEBOL.

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD) en DirecTV.

Universidad de Chile goleó por 6-2 a Guarani en Copa Sudamericana 2025 – Photosport

De esta manera, los fanáticos azules no podrán ver el duelo de los universitarios, ni por la señal de ESPN en TV, ni tampoco por streaming en Disney+, debido a que los duelos del certamen CONMEBOL, son transmitidos por DSports.

¿Cuándo es el partido de vuelta U. de Chile vs. Independiente?

El partido de vuelta contra los Diablos Rojos, será el miércoles 20 de agosto, a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Libertadores de América.

