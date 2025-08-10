Universidad de Chile se prepara para enfrentar un duelo clave esta semana, cuando reciba a Independiente de Avellaneda en el Estadio Nacional, por el partido de ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.

Los Azules llegan con el ánimo en alto con una contundente victoria frente a Guaraní de Paraguay en la fase de repechaje, con un marcador global de 6-2, antecedentes que los ilusionan con seguir avanzando en el torneo continental.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Independiente? Horario y dónde ver EN VIVO

Universidad de Chile vs. Independiente de Avellaneda, se enfrentan este miércoles 13 de agosto, desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio Nacional, en el duelo de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

El partido será transmitido por televisión, en la señal de DSports , canal exclusivo de DirecTV, además podrás verlo por streaming, a través de la plataforma del mismo cable operador DGO .

Estos son en los canales según tu cableoperador, para ver el duelo de los azules en el torneo CONMEBOL.

DSports: 610 (SD) – 1610 (HD) en DirecTV.

De esta manera, los fanáticos azules no podrán ver el duelo de los universitarios, ni por la señal de ESPN en TV, ni tampoco por streaming en Disney+, debido a que los duelos del certamen CONMEBOL, son transmitidos por DSports.

El partido de vuelta contra los Diablos Rojos, será el miércoles 20 de agosto, a las 20:30 horas de Chile, en el Estadio Libertadores de América.