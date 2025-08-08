Es tendencia:
¡GRATIS! El partido que puedes ver en TV abierta en la Fecha 19 de la Liga de Primera 2025

Este viernes comienza La Fecha 19 del Campeonato Nacional y este partido podrás ver gratis por TV.

Por Franccesca Arnechino

Fecha 18 Liga de Primera 2025.
© ANDRES PINA/PHOTOSPORTFecha 18 Liga de Primera 2025.

Sigue en marcha el Campeonato Nacional, y este viernes comienza la Fecha 19 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primeraque corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.

El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido por la Fecha 18 del Torneo Nacional es Mega y este viernes 1 de agosto transmitirá el duelo entre Deportes La Serena vs. O’Higgins, a partir de las 17:30 horas, en el Estadio La Portada.

La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 19 del Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Programación Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 8 DE AGOSTO

  • Palestino vs. Deportes Iquique a las 15:00 hrs, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

SÁBADO 9 DE AGOSTO

  • Huachipato vs. Unión La Calera a las 12:30 hrs, en el Estadio Huachipato.
  • Universidad de Chile vs. Unión Española a las 15:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.
  • Deportes La Serena vs. O’Higgins a las 17:30 hrs, en el Estadio La Portada.

DOMINGO 10 DE AGOSTO

  • Universidad Católica vs. Ñublense – SUSPENDIDO
  • Everton vs. Colo Colo a las 12:30 hrs, en el Estadio Sausalito.
  • Cobresal vs. Coquimbo Unido a las 17:00 horas, en el Estadio El Cobre
LUNES 11 DE AGOSTO

  • Deportes Limache vs. Audax Italiano a las 19:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

