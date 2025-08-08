Sigue en marcha el Campeonato Nacional, y este viernes comienza la Fecha 19 del torneo, jornada que tendrá una serie de partidos con equipos que buscan sumar tres puntos y seguir escalando en la tabla de posiciones.

En este contexto, se dio a conocer el partido gratis que podrás ver este fin de semana en la Liga de Primera, que corresponde a uno de los clubes que busca mantenerse en la parte alta del tablero.

El partido del Campeonato Nacional que va gratis por TV

La señal encargada de transmitir de forma gratuita un partido po r la F echa 18 del Torneo Nacional es Mega y este viernes 1 de agosto transmitirá el duelo entre Deportes La Serena vs. O’Higgins, a partir de las 17:30 horas , en el Estadio La Portada.

La señal de TV en este caso será Mega 2 (9.2 digital) y de forma online a través de la aplicación Mega GO, previo pago de suscripción mensual.

La transmisión también estará a cargo de TNT Premium y podrás verla a través de las siguientes señales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

VTR: 165 (SD) – 855 (HD)

DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)

ENTEL: 242 (SD) – – 243 (HD)

CLARO: 190 (SD) 490 (HD)

GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)

MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)

TU VES: 504 (SD) **HD NO DISPONIBLE**

ZAPPING: 99 (HD)

Programación Fecha 19 del Campeonato Nacional 2025

VIERNES 8 DE AGOSTO

Palestino vs. Deportes Iquique a las 15:00 hrs, en el Estadio Municipal de La Cisterna.

SÁBADO 9 DE AGOSTO

Huachipato vs. Unión La Calera a las 12:30 hrs, en el Estadio Huachipato.

en el Estadio Huachipato. Universidad de Chile vs. Unión Española a las 15:00 hrs, en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos.

en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradanos. Deportes La Serena vs. O’Higgins a las 17:30 hrs, en el Estadio La Portada.

DOMINGO 10 DE AGOSTO

Universidad Católica vs. Ñublense – SUSPENDIDO

Everton vs. Colo Colo a las 12:30 hrs, en el Estadio Sausalito.

en el Estadio Sausalito. Cobresal vs. Coquimbo Unido a las 17:00 horas, en el Estadio El Cobre

LUNES 11 DE AGOSTO

Deportes Limache vs. Audax Italiano a las 19:00 horas, en el Estadio Nicolás Chahuán.

