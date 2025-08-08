Es tendencia:
¿Va por TNT? Confirman el canal que transmite Universidad de Chile vs. Unión Española en Liga de Primera

Universidad de Chile vs. Unión Española animarán el duelo por la Fecha 19 del Campeonato Nacional.

Por Franccesca Arnechino

Unión Española vs. Universidad de Chile, se enfrentan por la Fecha 19 del Campeonato Nacional.
© DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORTUnión Española vs. Universidad de Chile, se enfrentan por la Fecha 19 del Campeonato Nacional.

Los encargados animar uno de los duelos claves por la Fecha 19 de la Liga de Primera serán Universidad de Chile vs. Unión Española, con los azules de local en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános.

La U llega con la presión de conseguir los tres puntos, tras la derrota por 1-0 contra Cobresal, ya que se posiciona a seis puntos del líder y necesita ganar para no dejar de estar entre los punteros.

Por su parte, los Hispanos buscan salir de la parte baja de la tabla, donde están actualmente con solo 13 puntos, luchando para evitar el descenso.

¿Cuándo y a qué hora juega U. de Chile vs. Unión Española y dónde ver EN VIVO?

Universidad de Chile vs. Unión Española, juegan este sábado 9 de agosto, desde las 15:00 hrs. en el Estadio Nacional Julio Martínez Pradános, por la fecha 19 del Campeonato Nacional.

El partido entre Azules e Hispanos, será transmitido por televisión, en la señal de TNT SPORTS Premium y de manera online y por streaming, a través de TNT SPORTS en MAX, para usuarios previamente suscritos a la plataforma o con acceso GRATUITO si tienes contratados los canales Premium de TNT Sports.

Estos son en los canales según tu cableoperador:

TNT Sports Premium

  • VTR: 165 (SD) – 855 (HD)
  • DTV: 631 (SD) – 1631 (HD)
  • ENTEL: 242 (SD) – 243 (HD)
  • CLARO: 190 (SD) 490 (HD)
  • GTD/TELSUR: 71 (SD) – 845 (HD)
  • MOVISTAR: 486 (SD) – 931 (HD)
  • ZAPPING: 99 (HD)
Programación Fecha 19 Campeonato Nacional: Agenda de partidos y horarios

Tabla de posiciones Liga de Primera 2025

