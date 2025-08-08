En una temporada marcada por los múltiples sondeos para llevarse a Lucas Cepeda de Colo Colo, el jugador por ahora sigue en el club y brillando como una de las pocas figuras rescatables este año.

Misma situación se da con Matías Palavecino, el “10” del líder Coquimbo que ya despertó el fuerte interés para ficharlo luego de su exitosa campaña llena de gambetas en el puerto.

Pero ni el delantero albo ni el creador pirata están en el top de regates a la hora de analizar al mejor de la Liga de Primera. En reciente ranking dado a conocer por Gioca Meglio, es prometedora figura quien lidera ese ítem.

Las gambetas vienen desde O’Higgins

Rodrigo Godoy, delantero estrella y quien suma minutos Sub 21 en O’Higgins, es el jugador de la Liga de Primera que más gambetas ha completado en el uno contra uno del torneo.

Photosport

El extremo zurdo del Capo de Provincia es por lejos el mejor a la hora de regatear rivales, con 111 gambetas. Lo siguen en el podio Lucas Cepeda y Matías Palavecino, con 84 y 81 respectivamente.

Rodrigo Godoy jugó todos los partidos del año como titular en O’Higgins, a excepción del último ante Unión La Calera, donde ingresó en el segundo tiempo. Es el gran apoyo en el minutaje del equipo de Meneghini, quien tiene practicamente lista esa materia en el torneo.

Con la recuperación de Martín Sarrafiore y el fichaje del argentino Francisco González, se espera que Godoy tenga más competencia en esta segunda mitad de año, relegando a Joaquín Montecinos. Es que “Paqui” ya dejó en claro que Joaco perdió terreno tras su caído pase a Colo Colo.

