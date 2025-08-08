Cobresal es uno de los equipos más queridos del fútbol chileno y luego de coronarse campeón en 2015 tuvo que enfrentar la Copa Libertadores al año siguiente. Y ahí, tuvo un recordado fichaje que hasta hoy da que hablar.

Se trata de Jorge Acuña, el mítico Kike que hoy repasó uno de sus tantos actos de indisciplina en su carrera. En conversación con Rodrigo Sepúlveda en “Te lo Cedo”, el ex volante contó la anécdota de los tatuajes.

“Despierto en El Salvador, cuando jugaba por Cobresal y despierto con tres tatuajes que no sabía qué mier… hacían en mi cuerpo. Uno que mi esposa me hizo borrar, pero amanecí con dos minions en mis muslos”, dijo entre risas.

Kike Acuña como tatuador

Jorge Acuña siguió con su relato de la alocada noche en El Salvador, mientras jugaba por Cobresal. Ahí, recalcó que todo partió como una junta en su casa y terminó con él mismo tatuando a un compañero.

Photosport

“Jamás vi la pelicula, no sabía de qué se trataban Los Minions. Eran tatuajes reales, estabamos con el ‘Mota’ González y él apareció con puras estrellas en el cuerpo”, aseguró el rehabilitado ex jugador.

Publicidad

Publicidad

Fue ahí que el Kike reveló su verdad sobre el alcohol en la fiesta, diciendo que en aquella junta cobresalina “llevé a un tatuador, el Chilote de Raancagua, a que nos fuera a tatuar a El Salvador”.

“Fueron a mi casa varios jugadores y compramos cositas para tomar, nos borramos y yo termino tatuando al Mota González“, cerró, en una de sus tantas anécdotas en el fútbol chileno.