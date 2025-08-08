Deportes La Serena concretó un fichaje de un atacante mexicano que llegó desde España. Y por estos días, el cuadro granate también apareció en el fútbol hispano. Bah, en rigor lo hizo un defensor central argentino que supo dejar un buen recuerdo en los Papayeros.

Se trata de un zaguero que llegó al cuadro serenense en noviembre de 2020, para afrontar la segunda parte del Campeonato Nacional de aquel año, que terminó al siguiente a raíz del largo receso por la pandemia de coronavirus. Facundo Agüero, quien arribó desde Instituto de Córdoba.

Y permaneció en los granates hasta febrero de 2022, cuando emigró rumbo a Unión Santa Fe. Luego de eso, pasó por Rosario Central y también por Independiente Santa Fe de Colombia. Hace un par de días, ya trabaja a las órdenes del CD Tenerife en España.

Facundo Agüero jugó 39 partidos en La Serena. Hizo un gol, regaló una asistencia y recibió 9 tarjetas amarillas y dos rojas. (Jonnathan Oyarzun/Photosport).

“Estoy contento por este paso en esta gran institución, es mi primera experiencia en Europa. A dejar una buena imagen, este equipo se lo merece. No hay que poner la mirada en otra cosa. Vengo a aportar un granito de arena en este club”, marcó el argentino Agüero en su nuevo desafío.

Facundo Agüero acaba de llegar al CD Tenerife de España a disputar la tercera categoría. (Foto: CD Tenerife).

Se mostró sorprendido por el afecto de su recepción en suelo tinerfeño. “Gracias a dios, vengo de un muy buen paso en Independiente Santa Fe de Colombia. Me hicieron sentir el cariño de un principio, directamente en la calle, el complejo, en el estadio cuando fui. Estoy muy contento por la cercanía”, aseguró el ex zaguero de los Papayeros.

Un ex La Serena es fichaje del Tenerife en España: “Les pido que nos acompañen”

Este ex La Serena que fue anunciado como fichaje en el Tenerife de España será compañero de otro que pasó por el fútbol chileno: Cris Montes, quien estuvo durante apenas unos meses en la élite del balompié criollo, pero no pudo gravitar demasiado.

Su paso sin pena ni gloria por la Unión Española quedará rápidamente en el olvido. Montes fue uno de los que recibió a Agüero, que llega para afrontar el Grupo 1 de la Primera Federación. “El hincha sé que acompaña mucho al equipo, agradecido con ellos”, expuso el zaguero que dejó buen recuerdo en La Portada.

“Les pido que nos acompañen en esta campaña. Vamos a dar pelea”, sentenció Agüero, quien espera colaborar para devolver al cuadro de Canarias a las divisiones más altas de España. El tiempo dirá cómo termina la primera aventura del zaguero en el Viejo Continente.