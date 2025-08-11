Esta semana regresa la acción internacional para la Universidad de Chile. Los azules vuelven a la carga por la Copa Sudamericana, recibiendo en el Estadio Nacional a Independiente de Avellaneda por la ida de los octavos de final del certamen CONMEBOL.

Imperdible encuentro entre dos equipos importantes que vienen siendo competitivos en sus respectivos países. Es en ese contexto que en RedGol ya comenzamos a vivir este increíble duelo internacional y le solicitamos a la inteligencia artificial que nos diera pronóstico, ¿hay un ganador? Descubre qué dijo la IA, a continuación.

La IA predice el resultado de U. de Chile vs. Independiente

Para este ejercicio utilizamos la inteligencia artificial de ChatGPT, de las más importantes y conocidas de este ámbito. Tras un análisis donde consideró los rendimientos en este 2025, tanto a nivel local como internacional, definió que el duelo de ida por los octavos de Copa Sudamericana entre la U e Independiente finalizará con empate a un gol.

Las razones para determinar la igualdad entre ambos equipos son:

Los dos equipos suelen marcar en este tipo de cruces , pero sin golear.

, pero sin golear. Hay equilibrio en las probabilidades: la U está algo más fuerte de local, pero Independiente no suele irse con las manos vacías.

El 1-1 es el marcador que más se repite en modelos de predicción y probabilidades.

La U busca lograr un buen resultado como local ante Independiente de Avellaneda. (Foto: Cesar Olmedo/Photosport)

La U tiene más probabilidades de triunfo que Independiente, según la IA:

La misma IA posteriormente entregó el porcentaje de probabilidades de triunfo, empate y derrota de la U en este partido, donde demostró que los azules tienen mayor opción de llevarse los 3 puntos que los “Diablos Rojos” , aunque el empate sigue siendo el que mayor opción tiene:

Empate: 40%

Victoria U: 35%

Victoria Independiente: 25%

¿Acertará la IA? Tal como ocurre con cualquier pronóstico, este no es 100% seguro y, por tanto, habrá que esperar al postpartido para conocer qué tan efectivo fue el análisis de la inteligencia artificial para el duelo de la U.

¿Cuándo juega U. de Chile vs. Independiente?

Universidad de Chile vs. Independiente se enfrentan este miércoles 13 de agosto desde las 20:30 horas de Chile en el Estadio Nacional, duelo correspondiente a la ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

