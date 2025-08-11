Universidad de Chile se recuperó de la derrota ante Cobresal y volvió a meterse en la pelea por el título de la Liga de Primera, tras golear a Unión Española en el estadio Nacional.

Los azules supieron dar vuelta el marcador y ganaron por 4-1, por lo que siguen a seis puntos del líder Coquimbo Unido y ahora se concentran en la serie ante Independiente de Avellaneda por la Copa Sudamericana.

La gran figura en la goleada de la U volvió a ser el volante creativo Lucas Assadi, quien marcó y dio asistencias en el triunfo ante los hispanos.

Lucas Assadi le agradece al sicólogo de la U por su gran momento

El volante creativo habló tras la goleada sobre Unión Española y se refirió a su gran momento, apuntando a la persona clave en su crecimiento de las últimas semanas.

“Me he sentido muy bien. El psicólogo me ha ayudado mucho, se llama Alexis Ponce“, dijo Assadi en relación al profesional con el que realiza terapia.

“Me ha ayudado bastante, todas las semanas trabajo con él y ha sido un gran aporte de mi rendimiento”, agregó.

Lucas Assadi vive un dulce momento. Foto: Pepe Alvujar/Photosport

Por último, declaró que el trabajo sicológico ha sido fundamental para olvidar las críticas y centrarse en las cosas positivas.

“He andado muy bien, me he sentido muy bien personalmente y como grupo también. Me tocó no estar citado, pero hay que dejarlo atrás y vivir el presente”, cerró.

¿Cuándo y a qué hora es el partido de Universidad de Chile vs Independiente por la Copa Sudamericana?

El partido por la ida de los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Universidad de Chile y Independiente se jugará este miércoles 13 de agosto, a partir de las 20:30 horas en el estadio Nacional.