Universidad de Chile mantiene la ilusión de alcanzar a Coquimbo Unido en la punta de la tabla y volvió al triunfo con victoria por 4-1 frente a Unión Española, resultado que incluyó remontada, en una trabajada victoria azul pese al expresivo marcador.

La U contó con un gol y dos asistencias de Lucas Assadi. El canterano azul y ex promesa del fútbol chileno hoy es presente y figura en el Chuncho.

En La Hora de King Kong, el periodista Juan Cristóbal Guarello se mostró muy sorprendido para bien con la actualidad del joven atacante de 21 años.

“Hay que señalar el nivel de Assadi, hay que ser objetivos, porque de repente los jugadores tienen una explosión de rendimiento y mejoran. Tienen un salto de calidad, pero Assadi en tres meses pasó a ser otro jugador“, destacó Guarello.

Assadi, figura de la U en tres meses

King Kong agregó que “primero es gravitante, pero además es desequilibrante, con gol. La verdad es que Assadi me sorprendió. En un momento parecía que iba a ser el eterno casi-casi. En la U lo estuvieron esperando tres años”.

“Assadi asomó el 2022 como la gran promesa de la U. En la copa sub 20 del 2023 iba a ser la estrella y no pasó nada. El 2023 no pasó nada, el 2024 no pasó nada. Primer semestre del 2025 cositas”, complementó.

Guarello añade que “y ahora en tres meses se ha convertido en una de las figuras del campeonato. La verdad es que me ha sorprendido muchísimo. Veremos si sigue creciendo, porque todos sabemos que una cosa es ser desequilibrante en el fútbol chileno y otra es dar el salto de calidad a otras ligas más exigentes“.

“Pero por ahora Assadi está jugando muy bien, es la figura de Universidad de Chile. Hasta en los peores momentos de la U contra Unión Española, que complicó a la U muchísimo”, sentenció King Kong.

