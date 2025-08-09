Universidad de Chile dejó atrás la derrota ante Cobresal y sigue peleando por alcanzar a Coquimbo Unido en la lucha por el título de la Liga de Primera. Los azules golearon por 4-1 a Unión Española y la figura del Chuncho volvió a ser un Lucas Assadi inspirado.

El Canterano de la U regaló un pase magistral en el golazo de Lucas Di Yorio para el 2-1 parcial y tuvo olfato goleador para marcar él mismo el 3-1 y asistir en el 4-1 de Rodrigo Contreras. Eso, además de un alto segundo tiempo en el que repartió varias jugadas de peligro.

Tras el duelo, y en conversación con TNT Sports, Assadi manifestó que “nos costó mucho al principio, fue un partido súper trabajado. A Ellos les tocó marcar de penal, y no sé si se metieron atrás, creo que ellos siguieron haciendo su juego, hicieron un muy buen primer tiempo, pero a nosotros nos salió todo en el segundo tiempo y pudimos darlo vuelta“.

ver también Remontada de U de Chile: el golazo del lesionado Lucas Di Yorio tras el pase de un Lucas Assadi mágico y crack

Agregó que “en lo personal me estoy sintiendo súper bien. Pero no me quiero conformar, quiero seguir mejorando y aportando al equipo. Ojalá que sea con triunfos, como hoy. Ojalá sea así todo el segundo semestre”.

Assadi se echó la U al hombro y lidera al Chuncho en la lucha por el título como figura. ¡Pero no se conforma!

“Fue un partido difícil contra Cobresal el lunes. Nos costó bastante. No se si tuvimos dudas, porque nosotros nunca dudamos del equipo, ni de su estructura ni de su funcionamiento“, complementó.

Publicidad

Publicidad

Ahora la U se pone en modo Copa sudamericana para disputar la ida frente a Independiente de Avellaneda a mitad de semana, por los octavos de final en casa. Sobre el alza en el rendimiento del Chuncho, Assadi sentenció que “lo ratificamos hoy y esperamos hacerlo el miércoles también“.

ver también U de Chile hace importante anuncio sobre Lucas Assadi y le pone una gran tarea antes de partir

Con el gol y las habilitaciones a Di Yorio y Contreras en el triunfo contra Unión Española, Lucas Assadi llega a cuatro goles y cuatro asistencias en 12 partidos jugador con la U en la Liga de Primera 2025, sólo los últimos cinco como titular indiscutido.