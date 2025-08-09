Universidad de Chile no la ha tenido fácil contra una Unión Española, que lucha por salir de la zona de descenso, pero promediando el segundo tiempo los azules se las arreglan para remontar un partido que estaban perdiendo.

Es que en los 12′ la Unión se puso en ventaja con el gol de penal de Pablo Aránguiz. Pero los azules encontraron el empate en los 27′ con la gran anotación de Javier Altamirano, con la destacada asistencia de Charles Aánguiz.

La remontada parcial de 2-1 llegó para la U en el segundo tiempo, con un golazo de Lucas Di Yorio tras una extraordinaria acción y asistencia de la estrella del Chuncho Lucas Assadi en los 55′.

Jugadón de Assadi con asistencia y después gol para la U

La pelota la recuperó Fabián Hormazábal por la banda en terreno propio, con un pinchazo. El balón le quedó a Di Yorio, quien se apoyó en Lucas Assadi en mitad de cancha. El canterano azul le ganó la posición, posesión y el espacio a un rival para iniciar la carrera…

Unos pasos más allá metió un balonazo en diagonal entre líneas, dejándole el espacio a Di Yorio dentro del área para definir a la red. Golazo.

Cabe recordar que Di Yorio reapareció en los azules este sábado luego de un par de semanas, tras sufrir una lesión de meniscos en la rodilla izquierda y postergar la cirugía que corregirá la dolencia.

Como si fuera poco, Assadi se encargó de anotar el 3-1 en los 78 minutos, aprovechando el error de la de la defensa hispana tras un balonazo largo de Gabriel Castellón. Y en los 83′ Rodrigo Contreras marcó el 4-1, con otra habilitación de Assadi.

