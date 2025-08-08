En Universidad de Chile se prepara para recibir a Unión Española este sábado, por la fecha 19 de la Liga de Primera. Los azules quieren dejar atrás la derrota frente a Cobresal y volver a la carga en la lucha por el título contra Coquimbo Unido.

Este viernes en el CDA habló el director deportivo, Manuel Mayo, cerrado el mercado de pases este jueves. Y uno de los tópicos que abordó fue el presente de Lucas Assadi, el canterano azul que por fin muestra el rendimiento que todos esperaban de un jugador con sus características.

Mayo avisa que en la U no piensan dejar partir por ahora a Assadi y le cierran la puerta a cualquier oferta. Además, la tarea para los formados en el Chuncho será conseguir títulos para el club antes de partir.

“El interés externo por Lucas siempre ha estado, más aún ahora por el nivel que muestra. Una de las cosas importantes para nosotros era retener jugadores como él. Es uno de los mayores talentos del fútbol chileno“, dijo Mayo.

ver también Manuel Mayo explica por qué Eduardo Vargas no llegó a U de Chile: “Hasta a mí me cuesta entender”

Assadi tiene las puertas cerradas en la U: debe dejar títulos antes de partir

El director deportivo agrega que “cuando decían que debía salir, la valorización que teníamos era la misma de ahora y no queríamos escuchar ofertas porque confiábamos en él. Me pone contento su presente”.

La U avisa que no escucha ofertas por Lucas Assadi.

Publicidad

Publicidad

“Lo que más feliz nos pone es cuando un jugador de casa se desempeña como lo está haciendo ahora. No escucharemos ofertas porque lo primordial es el equipo“, complementó.

Manuel Mayo sentencia que “si sigue todo así hasta fin de año, las ofertas por Lucas van a llegar. Pero no es vender y después ganar campeonatos. Ojalá todos triunfen, pero después de ganar títulos con el club“.

ver también La leyenda viva de Colo Colo que alucina y augura un buen futuro a Lucas Assadi: “Muy bien”

La U recibe a Unión Española este sábado 9 de agosto, desde las 15:00 horas, en el Estadio Nacional. El duelo es válido por la decimonovena fecha de La Liga de Primera.

Publicidad