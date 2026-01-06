Felipe Loyola comenzó la pretemporada en Independiente de Avellaneda consciente de que pueden ser sus últimos días en el Rojo, pues el Santos de Brasil lo persigue con firmeza para hacerse con sus servicios. Por ende, es seguro que pronto tendrá novedades en el mercado de fichajes.

Ya sea para quedarse en el gigante argentino. O bien, para recalar en el Peixe, que espera mejorar lo hecho en el Brasileirao durante 2025. En ese contexto, hay varias interrogante en torno a los receptores del dinero: se habla de 6 millones de dólares a cambio del 80 por ciento del pase del seleccionado chileno.

De hecho, Huachipato todavía es dueño de la mitad de la carta del Pipe Loyola. Y el controlador del cuadro acerero, Hernán Rosenblum, dio algunos detalles en torno a esos pagos. “Hay contratos claramente establecidos. Sí tiene que llegar una cantidad de dinero al club”, reconoció el ex gerente general de Ñublense en Sabes Deportes.

Felipe Loyola celebra el gol que le anotó a Perú en un amistoso jugado en Rusia. (Sipa/Photosport).

Rosenblum añadió más antecedentes. “Para que eso se concrete hay que seguir una cierta formalidad. Y hasta la fecha no ha sucedido ni cerca. Eso no impide que Independiente esté en conversaciones con el Santos. Para nada. Pero para concretar evidentemente tienen que hacerse ciertas gestiones”, expuso el timonel del Huachi.

“Una de ellas es que lleguen los documentos y el dinero a las arcas del club. Mientras eso no suceda, evidentemente no podemos dar por hecho ese negocio”, manifestó Rosenblum, quien aprovechó de volver a explicar si los antiguos controladores tendrán injerencia en esto. Sí, Victoriano Cerda podría estar implicado.

Publicidad

Publicidad

ver también Cuidado Loyola: hinchada del Santos aprieta a figura en su presentación

Controlador de Huachipato deja dudas por el pase de Felipe Loyola al Santos

Este traspaso de Felipe Loyola al Santos de Brasil podría significarle un cuantioso botín a Huachipato. Pero Hernán Rosenblum recordó algo que dijo apenas asumió la testera en el Campeón del Sur. Eso ocurrió cuando el Pipe sonó inexplicablemente en el Bayern Múnich de Alemania.

“Hay un error conceptual con respecto a las platas. Luego nosotros, la verdad que hoy en el fútbol actual está prohibido en la FIFA que el dinero llegue a terceros que no sean clubes de fútbol o jugadores. Por ende, cuando hablan de dinero a los ex controladores esa figura es imposible que se dé”, dijo Rosenblum, quien en noviembre de 2024 se hizo dueño de la institución.

Añadió más contexto. “Estaría incumpliendo las normas quien pague. Luego de eso, una vez ingresados los dineros a Huachipato FC, que haya ciertos convenios y acuerdos, cuando compré el club dije que había un precio fijo que lo pagué y había un monto variable con futuras ventas, que pueden darse como no”, explicó el empresario dedicado a la distribución de alimentos.

Publicidad

Publicidad

Felipe Loyola en acción por Huachipato, donde llegó tras un buen paso por Fernández Vial. (Eduardo Fortes/Photosport).

“Cuando se cumplan los plazos y el monto, esa condición se termina. Los dineros tienen que entrar a Huachipato y una vez que entren tenemos que ver dentro de esos acuerdos si están dentro de los convenios firmados para ver cómo es la distribución. Dentro del marco del monto variable está estipulado la venta de jugadores”, insistió el directivo.

Pero de todas maneras quedó la duda: ¿cuánto recibirán las arcas de Huachipato y cuánto les caerá a Victoriano Cerda, Marcelo Ambrosio y Marcelo Pesce por esa negociación? Quizás el tiempo da una respuesta más concreta. O quizá no.

Publicidad

Publicidad

ver también Guarello explica con peras y manzanas la venta de Huachipato: ＂¿Lo vendieron o sacaron a Victoriano Cerda de la primera línea?＂

Así quedó el Santos en la tabla de posiciones del Brasileirao 2025

El Santos estuvo en peligro de descenso, pero finalmente el cuadro donde milita Neymar se mantuvo en la máxima categoría del fútbol en Brasil. Revisa la tabla de la Serie A que ganó Flamengo el año pasado.