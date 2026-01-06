Una tensa y polémica escena marcó la presentación de Gabriel “Gabigol” Barbosa como nuevo refuerzo del Santos FC en Brasil, un momento que se hizo viral y dio que hablar en el mundo del fútbol.

Durante el evento oficial, un hincha “Santista” irrumpió la conferencia de prensa para encararlo directamente, lanzándole una advertencia clara. “Estás en deuda con nosotros. Tú sabes cómo son las cosas”, dijo recordándole la polémica salida que tuvo del club en 2019.

A pesar del momento incómodo, Gabigol intentó mantener la calma durante la presentación y manifestó su felicidad por reencontrarse en el campo con figuras como Neymar.

“Es mi ídolo y amigo. Es bonito compartir vestuario con él. Queremos ayudarlo porque lo necesitamos en la Copa del Mundo”, manifestó el delantero.

Felipe Loyola y su futuro camarín

Más allá del escándalo, el episodio no pasa desapercibido para el fútbol chileno, ya que Gabigol podría compartir en Santos con Felipe Loyola, quien puede arribar desde Independiente.

Santos FC podría ser el nuevo club de Felipe Loyola

Mientras el brasileño llega rodeado de cuestionamientos y presión externa. Loyola destaca por su carácter silencioso y su compromiso dentro de la cancha, cualidades que podría aportar al “Peixe”.

Por ahora, la historia recién comienza, pero queda claro que Gabriel tendrá que responder con goles, mientras que Loyola, en caso de concretarse, podría ser un apoyo fundamental al equipo brasileño.

