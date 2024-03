El delantero brasileño Gabriel Barbosa, más conocido como Gabigol, enfrenta un duro presente tras ser declarado culpable de haber falsificado una prueba en un control antidopaje. Con 27 años en el cuerpo, el jugador del Flamengo arriesga dos temporadas sin poder jugar.

Gabigol fue acusado de violar el artículo 122 del Código Antidopaje brasileño, que apunta a “fraude o intento de fraude de cualquier parte del proceso de control”.

Según información de Globosporte, señalan que “uno de los informes de la denuncia se refiere a la demora del atacante en la realización del examen y al incumplimiento de las instrucciones. A excepción de Gabigol, los jugadores de Flamengo se examinaron antes del entrenamiento, a las 10:00 horas. El caso ocurrió el 8 de abril de 2023″.

“El juicio, que comenzó el 20 de marzo, concluyó el lunes 25 de marzo, con una sesión que duró poco más de dos horas. La sanción contra el jugador brasileño se definió con cinco votos a favor y cuatro en contra”, agregaron.

Cabe mencionar que la sanción contra el atacante comenzará a correr desde abril, aunque todavía está la instancia de apelar. Bichara Neto, su abogado y quien defendió a Paolo Guerrero en 2017, ya trabaja en reducir o modificar la sentencia.

La defensa de Gabigol

El delantero brasileño no guardó silencio tras este verdadero mazazo a su carrera, lanzando un comunicado oficial en sus redes sociales.

“A pesar de mi respeto a la Corte, reitero que nunca he intentado obstruir o defraudar ningún examen, y creo que seré exonerado por el tribunal superior”, escribió el delantero.

En esa línea, Gabigol agregó que “desde el comienzo de mi carrera como futbolista, siempre he seguido las reglas del juego y nunca he consumido sustancias prohibidas. Me han sometido a decenas de pruebas, todas ellas siempre negativas, lo que refuerza mi compromiso con mi Club y con la afición brasileña”.

“Estoy decepcionado con el resultado del juicio, pero seguiré cooperando con las autoridades deportivas y confío en que mi inocencia será probada y restablecida por el tribunal superior Agradezco a todos por su apoyo en este momento difícil”, concluyó.

Toda la actualidad del fútbol chileno e internacional en la palma de tu mano. Sigue el grupo de WhatsApp de Redgol y encuéntranos también en Google News.