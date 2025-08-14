Mucho revuelo hubo en Colo Colo con la llegada este año de Salomón Rodríguez. Arribó como precio récord, por 2.4 millones de dólares, aunque el presidente Aníbal Mosa manifestó que por ahora sólo han pagado la mitad.

“Nosotros compramos el 50 por ciento del pase en 1,2 millones dólares y tenemos la posibilidad de comprar la otra mitad siempre y cuando juegue una cantidad de partidos”, señaló hace algunas semanas.

Un precio que para el fútbol chileno es bastante alto, aunque a nivel sudamericano es ínfimo. Eso quedó demostrado con la contratación más bombástica que ha hecho el Flamengo.

El Mengao se reforzó para ganar la Copa Libertadores con el atacante portugués Samuel Lino, proveniente del Atlético de Madrid, que con 25 años es precio récord en Sudamérica.

Salomón es el precio récord de Colo Colo

Los millones que paga Flamengo por Samuel Lino

Flamengo le canceló a Atlético de Madrid 22 millones de euros (25,6 millones de dólares) por el pase del atacante portugués. Nunca había pagado tanto por un futbolista el cuadro carioca.

Samuel Lino ante Inter, en Copa Libertadores

Además hay un variable de dos millones de euros que se impuso en su contrato, en caso de que se cumplan algunas condiciones mientras esté jugando en el cuadro brasileño.

Hizo su debut en Copa Libertadores este miércoles, en el triunfo por 1-0 ante Inter de Porto Alegre. Fue titular el luso, aunque fue reemplazado por el DT Filipe Luis a los 72′.

“Flamengo está mejor que el Atlético de Madrid. Ppor la estructura, el tamaño, los campos, todo… hoy es mayor que la del Atlético”, manifestó Lino al llegar a Brasil hace pocos días e incorporarse a su nuevo club.