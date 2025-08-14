Es tendencia:
logotipo del encabezado
SUMATE AL CANAL DE REDGOL
Mercado

Mientras Colo Colo pagará 2.4 millones por Salomón Rodríguez, este es el precio récord en Sudamérica

Samuel Lino se incorporó recientemente a Flamengo en una cifra impresionante para el mercado sudamericano: 10 veces más que Salomón Rodríguez.

Por Felipe Escobillana

Samuel Lino llegó a Flamengo por 25 millones de dólares
© Getty ImagesSamuel Lino llegó a Flamengo por 25 millones de dólares

Mucho revuelo hubo en Colo Colo con la llegada este año de Salomón Rodríguez. Arribó como precio récord, por 2.4 millones de dólares, aunque el presidente Aníbal Mosa manifestó que por ahora sólo han pagado la mitad.

“Nosotros compramos el 50 por ciento del pase en 1,2 millones dólares y tenemos la posibilidad de comprar la otra mitad siempre y cuando juegue una cantidad de partidos”, señaló hace algunas semanas.

Un precio que para el fútbol chileno es bastante alto, aunque a nivel sudamericano es ínfimo. Eso quedó demostrado con la contratación más bombástica que ha hecho el Flamengo.

El Mengao se reforzó para ganar la Copa Libertadores con el atacante portugués Samuel Lino, proveniente del Atlético de Madrid, que con 25 años es precio récord en Sudamérica.

Salomón es el precio récord de Colo Colo

Salomón es el precio récord de Colo Colo

Los millones que paga Flamengo por Samuel Lino

Flamengo le canceló a Atlético de Madrid 22 millones de euros (25,6 millones de dólares) por el pase del atacante portugués. Nunca había pagado tanto por un futbolista el cuadro carioca.

Publicidad
Samuel Lino ante Inter, en Copa Libertadores

Samuel Lino ante Inter, en Copa Libertadores

Además hay un variable de dos millones de euros que se impuso en su contrato, en caso de que se cumplan algunas condiciones mientras esté jugando en el cuadro brasileño.

Borghi le para los carros al “lo damos vuelta” de Felipe Loyola: Independiente no es un cuco de local

ver también

Borghi le para los carros al “lo damos vuelta” de Felipe Loyola: Independiente no es un cuco de local

Hizo su debut en Copa Libertadores este miércoles, en el triunfo por 1-0 ante Inter de Porto Alegre. Fue titular el luso, aunque fue reemplazado por el DT Filipe Luis a los 72′.

Publicidad

“Flamengo está mejor que el Atlético de Madrid. Ppor la estructura, el tamaño, los campos, todo… hoy es mayor que la del Atlético”, manifestó Lino al llegar a Brasil hace pocos días e incorporarse a su nuevo club.

Lee también
El claro mensaje de Garnero por el mercado sin refuerzos de la UC
Universidad Católica

El claro mensaje de Garnero por el mercado sin refuerzos de la UC

Manuel Pellegrini puede perder a su principal figura de Betis
Internacional

Manuel Pellegrini puede perder a su principal figura de Betis

El “chileno” que cuesta más de 60 millones de euros: se lo disputan Chelsea y Manchester City
Internacional

El “chileno” que cuesta más de 60 millones de euros: se lo disputan Chelsea y Manchester City

El fin de una era: Colo Colo recibe una terrible noticia desde Japón
Colo Colo

El fin de una era: Colo Colo recibe una terrible noticia desde Japón

COMENTARIOS
Gordon moody
Better Collective Logo