El jugador nacional Ben Brereton pasa por un momento inestable en el fútbol inglés en donde desde su regreso al Southampton no ha podido encontrar su lugar en la escuadra encontrando pocos minutos en la cancha.

A pesar de que sumó una titularidad frente el Northampton Town por la Copa de la Liga de Inglaterra, el jugador nacional deberá luchar por encontrar su posición en el equipo dueño de su pase.

Debido a esto y lo incierto que está el presente del jugador, desde Inglaterra lanzan posibles opciones de lo que podría ser el paso del chileno y le recomiendan pasos a seguir, en donde aseguran que podría volver encontrar su ritmo en otro histórico equipo.

Desde Inglaterra la tienen clara con Ben Brereton

El periodista Jakob Barnes del medio EFL Analysis señaló que el seleccionado nacional sería un gran aporte del Millwall, que actualmente va en el tercer lugar de la Championship, señalando que el equipo necesita profundidad en la banda y para ello Brereton sería una gran opción.

“Esta sería una opción un poco arriesgada (…) la incorporación de alguien como Ben Brereton Díaz en la derecha convertiría a los Lions en una verdadera amenaza ofensiva desde todos los ángulos“.

Publicidad

Publicidad

ver también Aunque no hable español: Nicolás Córdova prepara el regreso de Ben Brereton a la selección chilena

Agregando que a pesar de eso hay que considerar que el jugador tiene problemas con lesiones y un tibio paso por el Sheffield United anotando 4 goles en 17 encuentros. “Y no brilló mucho con el Sheffield United durante su cesión la temporada pasada”.

“Pero lo que sí ofrece el chileno es experiencia y mucha versatilidad. Si el Millwall consigue ficharlo cedido del Southampton, sin duda reforzaría la plantilla”.

Por otra parte, en Sky Sports, Don Goodman, exjugador del Sunderland señaló: “Desde la perspectiva de Ben Brereton, él está en una edad en la que necesita jugar al fútbol semana tras semana”.

Publicidad