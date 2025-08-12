Luego de haber visto todo desde la banca en el estreno oficial en la temporada, este martes Ben Brereton volvió a la acción. El delantero fue titular y pieza clave en el triunfo del Southampton ante el Northampton Town en la Copa de la Liga de Inglaterra.

El chileno terminó su préstamo con el Sheffield United y regresó al elenco dueño de su paso. Y si bien parecía tenerla difícil, esta tarde pudo sumar sus primeros minutos y no los desaprovechó.

En un partido muy apretado y que se complicó más de lo que pensaron, el delantero fue vital para poder llegar al gol de la victoria. Vistiéndose de 10, armó la jugada que derivó en el 0 a 1 del triunfo de los Santos para avanzar a la próxima ronda.

Ben Brereton vuelve a la titularidad en triunfo del Southampton

El Southampton se estrenó en la Copa de la Liga de Inglaterra con Ben Brereton siendo uno de los hombres más importantes. El delantero jugó como titular y ayudó a los Santos a vencer al Northampton Town por la cuenta mínima.

Ben Brereton volvió a ser titular en Southampton después de mucho tiempo y terminó siendo clave. Foto: Southampton.

El chileno se está jugando su opción de agarrar una camiseta estelar y aprovechó al máximo los minutos que tuvo este martes. Después de un primer tiempo complicado, se las ingenió para hacerse notar en el complemento.

Fue en los 48′ minutos de juego cuando Ben Brereton tomó un balón cerca de la mitad de la cancha. Desde ahí metió un pase para que Cameron Archer se mandara un carrerón hasta asistir a Mateus Fernandes, quien anotó el 0 a 1.

Las cosas no fueron fáciles, pero el técnico Will Still decidió darle la confianza al atacante para que encontrara su gol. Ya con el reloj en 81′ y para cuidar el resultado, lo sacó del campo de juego.

La actuación del artillero llega justo cuando se conoció que Nicolás Córdova lo quiere para el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. Sin duda una jornada que le ayuda para poder regresar y así recuperar confianza.

Ben Brereton está de vuelta y con todo en el Southampton. El delantero se hace notar en sus primeros minutos oficiales esta temporada y ahora comienza su lucha por ser titular siempre en los Santos.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton en Southampton?

Con su actuación ante el Northampton Town, Ben Brereton llegó a un total de 14 partidos oficiales con Southampton. En ellos no tiene goles ni asistencias y alcanza los 584 minutos dentro de la cancha.

¿Cuándo juega Southampton?

Tras el triunfo de esta tarde, el Southampton y Ben Brereton pondrá la mira en lo que será la próxima fecha de la Championship. Este domingo 17 de agosto desde las 7:00 horas los Santos visitan al Ipswich.