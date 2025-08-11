El Southampton comenzó oficialmente la temporada pero no con buenas noticias para Ben Brereton. El delantero chileno, que regresó luego de su préstamo en Sheffield United, no sumó minutos este fin de semana y arranca con las cosas cuesta arriba para esta campaña.

En el estreno en la Championship, los Santos derrotaron por 2 a 1 al Wrexham, pero con el artillero en la banca. Una situación que no lo tiene contento y por la que decidió golpearle la mesa a su club.

Ben Brereton le pide a Southampton minutos en los puestos donde brilló en el pasado

Ben Brereton no tuvo el inicio de campaña que quería con el Southampton y se sinceró sobre su momento. “Queremos ser un buen equipo esta temporada. Sabemos que podemos lograrlo. Tenemos una gran plantilla. Así que se trata de unirlo todo y ser un buen equipo en esta liga“, dijo al sitio Give Me Sport.

Consultado por dónde quiere aportar tras una primera etapa para el olvido, el delantero no dudó. “En mi caso, dondequiera que me pidan jugar, intentaré hacerlo bien. Como jugador, probablemente diría que el lateral izquierdo o el central; esas son las posiciones en las que más he jugado a lo largo de los años. Así que son con las que estoy más familiarizado“.

Ben Brereton regresó al Southampton buscando una revancha personal. Foto: Southampton.

Para Ben Brereton, el Southampton tiene con qué pelear el ascenso. “Sin duda. Todavía tenemos muchos jugadores aquí (que ya estaban cuando me incorporé). Es un grupo sólido y bueno. Obviamente, la Premier League no salió como todos esperábamos. Estamos devastados por eso, pero ahora tenemos que levantarnos e intentar volver a ascender. Tenemos que unirnos como jugadores. Y, obviamente, también hay nuevo cuerpo técnico“.

El chileno también aprovechó para elogiar al técnico Will Still en sus primeras semanas de trabajo. “El jefe ha llegado y ha estado brillante, al igual que todo el personal que ha traído. Es muy emocionante. Hay buen ambiente, así que estamos emocionados por empezar y demostrar lo que podemos hacer“.

Muchos creerían que Ben Brereton no está cómodo después del mal inicio que tuvo con el club, pero el propio jugador lo descartó. “Me encanta vivir aquí. Me encanta jugar en el Southampton. Es un gran club, un club enorme. Como ya he dicho, todos los chicos son brillantes“.

De hecho, el artillero hizo su mea culpa. “La temporada pasada, solo quería jugar algunos partidos y disfrutar de mi tiempo en el Sheffield United. Pero estoy muy contento de volver al Southampton, un club enorme, y espero poder jugar más y marcar más goles“.

“He jugado en la Championship varias veces. Sé de qué va. Es una liga difícil y no hay garantías de nada. Es agotador partido tras partido, pero lo disfruto y espero poder jugar más partidos, aportar más y demostrarle a la afición lo que puedo hacer“, añadió.

Finalmente, Ben Brereton insistió en que quiere ser un aporte en el ataque del Southampton. “Soy un jugador ofensivo. Quiero dar asistencias. Quiero crear ocasiones. Quiero marcar goles“.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton en Southampton?

Hasta ahora, Ben Brereton ha logrado jugar 13 partidos oficiales en total con la camiseta del Southampton. En ellos no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 503 minutos dentro del campo de juego.

¿Cuándo juega Southampton?

Ben Brereton espera tener una oportunidad en el Southampton en el estreno en la Copa de la Liga de Inglaterra. Este martes 12 de agosto desde las 14:45 horas el elenco del chileno visitan al Northampton Town por la primera ronda del torneo.