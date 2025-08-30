Es tendencia:
¡No es el Sheffield! El nuevo club que toma ventaja para fichar a Ben Brereton

El seleccionado nacional tiene un nuevo club en Inglaterra interesado en quedarse con su fichaje para la próxima temporada.

Por Andrea Petersen

© Getty ImagesEl club que corre con ventaja para quedarse con Brereton.

El delantero chileno Ben Brereton atraviesa un momento complejo tras su regreso al Southampton, donde no ha logrado consolidarse en la escuadra. Su salida parece inminente y aunque en Inglaterra se hablaba de su regreso al Sheffield, todo cambió en las últimas horas y un nuevo club aparece en el radar para su fichaje.

Después de finalizar hace algunos meses su préstamo en el Sheffield United, el atacante de la Roja volvió al equipo dueño de su pase, pero su retorno ha sido discreto y con escasa participación, lo que lo ha dejado relegado de manera constante al banquillo.

Con el mercado a punto de cerrarse, tanto el Southampton como el jugador buscan alternativas para su salida y ahora asomó un nuevo interesado, que según revelan, correría con ventaja.

El nuevo club al que llegaría Brereton

Según revela el medio Football League World, el club Derby County de la Championship, que busca reforzar su delantera esta temporada, va liderando la competencia para quedarse con el chileno y harían un movimiento clave antes del cierre del mercado de fichajes.

El equipo de John Eustace marcha en la mejor posición para cerrar el fichaje de Ben, por encima del Sheffield, equipo en el que el jugador estuvo recientemente en donde disputó 17 encuentros sumando 4 tantos.

Para quedarse con el jugador, el medio señala que esperan finalizar un acuerdo con el Southampton durante las próximas horas.

Ben Brereton definiría su futuro este fin de semana. (Photo by Ben Roberts Photo/Getty Images)

Brereton recibe una alegría

El jugador con pasado en clubes como Villarreal, Nottingham Forest y Blackburn Rovers lleva unas complejas últimas temporadas en donde no ha podido consolidarse en ninguno de los equipos por los que ha pasado, a lo que se suma su ausencia de la selección chilena durante el proceso de Ricardo Gareca.

Sin embargo, tras la renuncia del ‘Tigre’ de la Roja, el nuevo DT Nicolás Córdova incluyó a Brereton en la nómina de jugadores que enfrentarán los partidos restantes de clasificatorias frente a Uruguay y Brasil.

