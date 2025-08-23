La nómina de la selección chilena para los últimos dos partidos de las Eliminatorias Sudamericanas tiene uno de los regresos más esperados por los hinchas. Después de ser cortado por Ricardo Gareca, Ben Brereton está de vuelta en la Roja para seguir rompiendo redes.

El delantero retorna al Equipo de Todos después de un largo tiempo alejado, pero su presente en Inglaterra inquieta a varios. Desde que se vio obligado a volver al Southampton, las cosas se le han complicado mucho y este sábado recibió un duro golpe de parte del club.

En el inicio de la Championship, el técnico Will Still no lo ha tenido considerado y sólo lo ha dejado en la banca. No obstante, esta mañana fue más allá y no lo tuvo ni sentado, lo que de inmediato alarmó a los hinchas.

Ben Brereton no va ni a la banca del Southampton y preocupa a Chile

Si bien estará de vuelta en la selección chilena y viene de un correcto desempeño en el Sheffield United, Ben Brereton no lo pasa bien en Southampton. Su regreso a los Santos no ha sido como esperaban y su DT tampoco lo ayuda a tomar confianza.

Ben Brereton sigue sin protagonismo en el Southampton pese a ser convocado por Chile. Foto: Getty Images.

Días atrás el delantero tuvo una destacada actuación en la Copa de la Liga de Inglaterra, pero parece que no le alcanza para la Championship. Este sábado el Soton jugó una nueva fecha del ascenso inglés, en la que el chileno no apareció ni en la banca.

Publicidad

Publicidad

En el duelo ante el Stoke City, donde cayeron por 1 a 2 como locales, el Southampton volvió a marginar a Ben Brereton. Una situación que debe tener más que preocupado a Nicolás Córdova pensando en los choques con Brasil y Uruguay.

ver también Ben Brereton cada vez más cerca de dejar el Southampton: Ya tiene interesados en su fichaje

Durante los últimos días se ha estado especulando con un cambio de equipo del artillero en la Championship. Sheffield United y Blackburn Rovers son algunos de los interesados, pero por ahora no hay mayores avances al respecto.

Quedará esperar para ver si es que logra ir sumando minutos en el Soton o en otro lugar antes de la fecha de Eliminatorias Sudamericanas. Para ello tiene dos duelos más por delante si es que quiere conseguirlo y así despejar en algo las dudas que provoca su presente.

Publicidad

Publicidad

Ben Brereton está haciendo lo posible por responder a la confianza de la selección chilena. El delantero busca reencontrarse con su mejor versión y así llegar encendido a la Roja, que le abre las puertas para que vuelva a ser feliz.

¿Cuáles son los números de Ben Brereton esta temporada?

En lo que va de temporada 2025/26, Ben Brereton ha logrado disputar 1 partido oficial con el Southampton. En él no tuvo goles ni asistencias y alcanzó los 81 minutos dentro del campo de juego.

ver también Córdova deja como un tonto a Gareca explicando la vuelta de Brereton: “No tenemos tantos jugadores en su…”

¿Cuándo juega Chile?

Ben Brereton regresa a la selección chilena para lo que será el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas. La Roja visitará a Brasil el jueves 4 de septiembre a partir de las 20:30 horas.

Publicidad