El mercado de fichajes para el 2026 no sólo se mueve en el fútbol chileno, sino que también en el extranjero. Gonzalo Tapia es uno de los jugadores que más ha dado que hablar en la presente ventana de incorporaciones, donde Sao Paulo ha tomado una clara postura.

El ex delantero de Universidad Católica partió a comienzos del 2025 a River Plate para tener su primera experiencia en el extranjero. Pero en Argentina no le dieron el espacio suficiente y, mientras los Millonarios se hundían en un fracaso rotundo, al otrora atacante Cruzado lo mandaron a préstamo.

En Brasil fue donde llegó el despertar del artillero, quien en sólo un par de meses se transformó en un eje fundamental del Tricolor. Es por ello que ahora, con su préstamo vencido, el club se mueve rápido para que se quede.

Gonzalo Tapia no vuelve a River Plate y se queda en Sao Paulo

Después de que no le dieran espacio en River Plate y pese a que se vive una reestructuración que podría abrirle un lugar, Gonzalo Tapia no olvida. El delantero no volverá a los Millonarios y se quedará en Sao Paulo en el 2026.

Gonzalo Tapia seguirá siendo jugador de Sao Paulo y se olvida de River Plate.

Así lo dio a conocer el diario El Mercurio en su edición de este viernes. “Está cerca de ratificar su continuidad en Sao Paulo, club al que arribó hace seis meses y en el que encontró la continuidad que no tuvo en el fútbol argentino“, remarcaron en el citado medio.

Pero la movida que hará el Sao Paulo para retener a Gonzalo Tapia no será nada de fácil. Según explica el matutino, el elenco brasileño realizará una operación múltiple para dejarlo en sus filas, la que involucra un nuevo arribo y una salida.

“Los Millonarios cederían al atacante nacional y al lateral izquierdo Enzo Díaz a cambio de la adquisición del pase del volante argentino Guiliano Galopo, actualmente a préstamo en el club trasandino, con una opción de compra de 3,5 millones de dólares por el 60% de su carta“, enfatizaron.

Con esto, quedará esperar para que el acuerdo sea oficial y así el chileno pueda enfocarse en seguir rompiendo redes en Brasil. Sus números mejoraron considerablemente con su salida de Argentina, algo que no quiere perder.

Gonzalo Tapia se olvida de River Plate y apuesta por seguir en el Sao Paulo para brillar lejos del ego trasandino. El delantero va por una nueva temporada en el fútbol brasileño, donde está llamado a brillar.

¿Cuáles fueron los números de Gonzalo Tapia en 2025?

Gonzalo Tapia cerró la temporada 2025 disputando un total de 28 partidos oficiales entre River Plate y Sao Paulo. En ellos aportó con 5 goles y no tuvo asistencias en los 1.324 minutos que acumuló dentro de la cancha.