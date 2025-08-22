Una nueva era se viene en la selección chilena luego que Nicolás Córdova, DT interino en la Roja tras la salida de Ricardo Gareca, diera su primera nómina para los últimos dos partidos en estas Eliminatorias rumbo al Mundial 2026.

De cara a los partidos ante Brasil y Uruguay de septiembre, Córdova optó por golpear la mesa con varias decisiones claves. Primero optó por jubilar definitivamente a la generación dorada, y con ello, citar a jugadores que venían de ser algo ignorados con el Tigre en la banca.

Dentro de esos retornos, sin duda el que más destaca por sobre todos es el de Ben Brereton, quien volvió a ser nominado tras estar un año marginado de la Roja. Justamente, fue en septiembre del año pasado la última vez que lo vimos en el equipo de todos, en las derrotas ante Argentina y Bolivia.

“No tenemos tanto jugadores que estén en el nivel que tiene Brereton”

Pese a su complejo presente en el Southampton, donde no está siendo considerado en el inicio del Championship 2025-26, el atacante de 26 años fue citado por Córdova, quien en conferencia de prensa dio sus razones para esta decisión.

“No tenemos tanto jugadores que estén en el nivel que tiene él (Ben Brereton). Cuando hablé con él estaba muy ilusionado y le gusta mucho venir. El compromiso fue inmediato”, declaró el DT de la selección.

En ese sentido, Córdova sostuvo que “cuando llamamos a los jugadores, lo que más noté es quiénes están realmente con ganas de estar, pese a que el primer parámetro es el rendimiento”.

“Entendiendo que los próximos partidos son complejos y que los puntos pasan a segundo plan. Los jugadores que llamamos están comprometidos con este proceso. Vamos a hacer una nómina para potenciar las próximas clasificatorias y la Copa América”, concluyó.

Así las cosas, Nico Córdova apostará por intentar recuperar el buen nivel que en algún momento Brereton mostró en el equipo de todos, algo clave pensando en el ataque de la Roja para el próximo proceso.

Los números de Ben Brereton en la selección chilena

El delantero de 26 años jugado 35 partidos en la Roja, siendo 15 por las Eliminatorias, 12 en partidos amistosos y tres en Copa América. Registra siete goles y tres asistencias en 1966 minutos de acción.

Los próximos partidos de la selección chilena

El equipo de todos enfrentará a Brasil el jueves 4 de septiembre desde las 20:30 horas en el Estadio Maracaná. Posteriormente jugará ante Uruguay el martes 9 a las 20:30 en el Estadio Nacional.